Chiều 4.10.2026, hơn 2 giờ sau khi cơn mưa lớn đi qua, đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông, TP.HCM vẫn mênh mông nước. Nước rút chậm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều xe máy chết máy giữa đường.

Khoảng 17 giờ, dù trời đã sắp tối, nhiều đoạn trên đường Mã Lò vẫn ngập sâu. Người đi xe máy phải chật vật vượt qua dòng nước, trong khi tài xế chở khách, shipper giao hàng cũng gặp nhiều khó khăn.

Có những người không dám tiếp tục hành trình mà phải đứng bên đường chờ nước rút. Ông Trần Lạc, 78 tuổi, và vợ là bà Kim Anh, 77 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, cho biết đang trên đường đi công việc về nhà thì bất ngờ gặp mưa lớn.

Đường Mã Lò ngập sâu sau mưa lớn, ông bà cụ U.80 mắc kẹt hơn 2 giờ

Tình trạng ngập sâu cũng khiến hàng loạt phương tiện gặp khó khi di chuyển qua đường Mã Lò. Theo ghi nhận, nhiều xe máy bị chết máy.

Nhiều người phải lội qua dòng nước đen ngòm, trong khi những người đi xe máy phải "vật lộn" với nước ngập và sóng lớn.