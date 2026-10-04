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    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật
    VideoĐời sống

    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật

    Võ Hiếu
    Võ Hiếu
    Cơn mưa sáng sớm 4.10.2026 khiến không khí tại TP.HCM dịu mát, có lúc se lạnh. Khi mưa tạnh dần, người dân ra đường đi chơi, đạp xe, tập nhảy hoặc tham gia hoạt động tình nguyện. Đường phố sáng chủ nhật thưa xe, một vài bạn trẻ khoác thêm áo ấm, các gia đình thong thả tận hưởng ngày nghỉ.

    Sáng chủ nhật, đường phố TP.HCM thưa xe hơn ngày thường, không khí dịu mát sau cơn mưa sớm.

    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật

    Mưa xuất hiện sớm từ khoảng 5 giờ sáng, mang theo chút se lạnh. Đến khoảng 6 giờ 30, mưa tạnh dần, bầu trời vẫn âm u. Với những người ra đường sớm, buổi sáng cuối tuần vì thế cũng dễ chịu hơn. Người thong thả đi bộ, người đạp xe, các gia đình cũng tranh thủ đi chơi khi trời không gắt nắng.

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    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 3.

    Sáng sớm 4.10, nhiều người dân ra đường với áo ấm, áo hoodie, áo len

    ẢNH: VÕ HIẾU

    Với ông Phạm Văn Tám, buổi sáng cuối tuần là thời gian tập nhảy cùng bạn bè. Trời râm mát, không có nắng, ông thấy vận động dễ chịu hơn nên cũng hào hứng với buổi tập.

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    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 5.
    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 6.
    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 7.
    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 8.
    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 9.
    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 10.
    TP.HCM mát mẻ sau mưa sớm, người dân thong thả xuống phố ngày chủ nhật - Ảnh 11.

    Mưa tạnh, trời mát mẻ, đường phố thông thoáng. Nhiều người dân cùng bạn bè, gia đình xuống phố dạo mát ngày cuối tuần

    ẢNH: VÕ HIẾU

    Mưa tạnh, người dân tranh thủ ra ngoài vui chơi, tập luyện. Tuy nhiên, từ hôm nay 4.10, TP.HCM và Nam bộ bước vào đợt mưa diện rộng, nhiều nơi có mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang mạnh dần.

    Mưa có thể xuất hiện cả vào buổi sáng, không chỉ tập trung lúc chiều tối. Những ngày tới, lượng mưa và phạm vi mưa được dự báo tiếp tục gia tăng. Đợt mưa này có thể kéo dài đến cuối tuần sau. Người dân có kế hoạch đi chơi, sinh hoạt ngoài trời cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp thời gian, đường đi.


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