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    Quán cà phê kiểu Úc giữa Sài Gòn, 99% khách là người nước ngoài
    VideoĐời sống
    Quán bình thường mà khách ngoại 'mê'

    Quán cà phê kiểu Úc giữa Sài Gòn, 99% khách là người nước ngoài

    Ngô Duy - Trung Hậu Đặng - Anh Anh
    Một quán cà phê kiểu Úc giữa lòng Sài Gòn, nơi 99% khách là người nước ngoài. Không phải vì tò mò khám phá điều mới, mà vì đôi khi giữa những ngày xa nhà, người ta chỉ muốn một tách cà phê quen thuộc.

    Tọa lạc tại 137 Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa, TP.HCM), The Melbourne Cafe là quán chuyên phục vụ cà phê và brunch (bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa) theo phong cách Úc. Không nằm ở khu vực vốn quen thuộc với khách du lịch, nhưng quán vẫn thường xuyên đón những vị khách đến từ nhiều quốc gia.

    Quán bình thường mà khách ngoại 'mê': Quán cà phê kiểu Úc giữa Sài Gòn, 99% khách là người nước ngoài

    Giống như nhiều địa điểm khác, mạng xã hội và các nền tảng tìm kiếm cũng là con đường đưa du khách đến đây. Nhưng khác với việc tò mò khám phá một món ăn mới, nhiều du khách tìm đến đây vì một lý do ngược lại: giữa hành trình thưởng thức ẩm thực Việt Nam, đôi khi họ lại muốn tìm về một hương vị quen thuộc từ quê nhà.

    Thực đơn ở đây tập trung vào những món quen thuộc tại Úc và cà phê cũng được pha theo đúng chuẩn Melbourne.

    Không chỉ món ăn, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng giúp quán dễ kết nối với nhóm khách quốc tế. Không gian nhỏ gọn của quán, thay vì là điểm trừ, lại tạo cảm giác dễ chịu với nhiều du khách.

    Có người tìm thấy quán trên Google. Có người biết đến qua TikTok. Có người được bạn bè giới thiệu. Nhưng sau cùng, lý do họ ở lại đến từ những điều khá quen thuộc: một món ăn hợp khẩu vị, một không gian dễ chịu, và cảm giác có thể giao tiếp thoải mái như đang ở nhà.

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