Nằm trong con hẻm 211 đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) Uncle Nick's Cafe không có vẻ ngoài nổi bật. Không gian nhỏ, cách bài trí đơn giản. Bảng hiệu không nổi bật, thậm chí còn bị che khuất. Nhưng mỗi ngày, quán vẫn đón những vị khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Ông chủ người Úc 63 tuổi mở quán cà phê để... gặp gỡ mọi người

Ông Nicholas Georgopoulos (63 tuổi, người Úc) được mọi người gọi thân mật là Uncle Nick. Ông Nick đã sống ở TP.HCM 6 năm. Quán cà phê này ra đời không phải từ một kế hoạch kinh doanh, mà bắt đầu từ một câu chuyện tình cờ hơn thế.

"Tôi gặp người yêu tại một quán cà phê khoảng 5, 6 năm trước. Một hai năm sau, cô ấy nói chúng tôi nên mở quán cà phê. Tôi nói tại sao không? Và chúng tôi vẫn tận hưởng điều đó mỗi ngày", ông Nick chia sẻ.

Nhưng điều khiến nhiều du khách quay lại, dường như không chỉ nằm ở món ăn. Với ông Nick, quán cà phê không đơn thuần là nơi bán cà phê.

Uncle Nick's chỉ là một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Nhưng điều giữ chân nhiều du khách không nằm ở món ăn hay không gian, mà ở sự thân thiện và cởi mở của người chủ. Giữa rất nhiều quán ăn, quán cà phê ở TP.HCM, đôi khi chính sự chân thành mới là điều tạo nên sức hút.