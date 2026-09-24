Khách Việt Nam đến Campuchia giảm mạnh

Theo dữ liệu do Bộ Du lịch Campuchia công bố vào ngày 23.9, đất nước này đã đón tổng cộng 2,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8.2026, giảm 44,4% so với con số 4,05 triệu lượt khách ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, có 588.051 khách đến từ Trung Quốc (giảm 25,1%); 585.711 khách từ Việt Nam (giảm 27,6%); 129.876 khách từ Mỹ (giảm 7,3%); 79.946 khách từ Pháp (giảm 15,5%); 77.913 khách từ Anh (giảm 14,2%) và 65.487 khách từ Indonesia (giảm 35,9%).

Ông Khiev Thy, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor, chia sẻ với tờ The Phnom Penh Post rằng lượng khách quốc tế đến Campuchia đã sụt giảm mạnh.

Trong khi năm ngoái một số hướng dẫn viên có việc làm gần 20 ngày mỗi tháng, thì năm nay họ lại chật vật tìm kiếm dù chỉ là bốn hoặc năm ngày làm việc mỗi tháng. Sự sụt giảm lượng khách quốc tế đã tạo ra áp lực lớn đối với những người làm việc trong ngành du lịch Campuchia.

Khách quốc tế đến Campuchia giảm gần một nửa Ảnh: Reuters

Nhằm thu hút thêm du khách Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã triển khai chính sách miễn thị thực cho tất cả những người sở hữu hộ chiếu Trung Quốc, bất kể họ đi du lịch trực tiếp từ Trung Quốc hay từ một quốc gia khác.

Theo chính sách này, công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Campuchia được phép lưu trú tối đa 14 ngày trong thời gian áp dụng kéo dài bốn tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 10.2026. Thỏa thuận cho phép nhập cảnh nhiều lần.

Angkor Enterprise thông tin, tổng cộng 474.993 vé tham quan Công viên khảo cổ Angkor đã được bán ra trong 8 tháng đầu năm, giảm 29,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ bán vé đạt 22,54 triệu USD, giảm 27,43%.

Ngày 23.9, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố báo cáo điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm 2026 xuống 3,9%, thấp hơn mức dự báo 4,1% được đưa ra vào tháng 7. Nguyên nhân chính được đưa ra là do kết quả hoạt động của ngành du lịch thấp hơn dự kiến.