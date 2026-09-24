Hai sân bay Việt Nam vào top kết nối tốt nhất thế giới

Các sân bay hiện nay không còn chỉ được đánh giá dựa trên số lượng hành khách. Trong ngành hàng không hiện đại, khả năng kết nối cũng đóng vai trò quan trọng không kém, đặc biệt là đối với những hành khách thực hiện các chuyến bay quốc tế nối chuyến giữa các châu lục.

Chỉ số Megahubs thường niên của OAG đánh giá các trung tâm sân bay quốc tế hàng đầu thế giới dựa trên số lượng các phương án kết nối giữa các chuyến bay quốc tế đến và đi, cũng như số lượng điểm đến được phục vụ. Để xác định danh sách các "Megahubs" (trung tâm kết nối hàng không quy mô lớn) tiềm năng, OAG đã phân tích dữ liệu bay của 100 sân bay lớn nhất thế giới và 100 sân bay quốc tế lớn nhất (dựa trên tổng số ghế theo lịch trình trong 12 tháng tính đến tháng 8 năm 2026, xét vào ngày bận rộn nhất của ngành hàng không toàn cầu trong năm - chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2026).

Máy bay chờ cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: Hoàng Quân

Trong bảng xếp hạng mới nhất, sân bay Istanbul lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua sân bay Heathrow (London). Sân bay Schiphol (Amsterdam) vẫn giữ vị trí thứ ba, trong khi sân bay Kuala Lumpur duy trì vị trí thứ tư. Sân bay O'Hare (Chicago) có bước tiến mạnh mẽ nhất trong nhóm năm sân bay hàng đầu khi vươn từ hạng bảy lên hạng năm. Các vị trí tiếp theo trong top 10 gồm Seoul Incheon, Hàn Quốc; Frankfurt, Đức; Tokyo Haneda, Nhật Bản; Paris Charles de Gaulle, Pháp; Atlanta Hartsfield-Jackson, Mỹ.

Bảng xếp hạng này cũng làm nổi bật vai trò quan trọng của các hãng hàng không lớn trong việc hình thành các siêu trung tâm kết nối quốc tế. Turkish Airlines đảm nhiệm 80% công suất tại Istanbul, British Airways chiếm 51% tại Heathrow, KLM vận hành 56% tại Amsterdam và AirAsia nắm giữ 34% thị phần tại Kuala Lumpur.

Hai sân bay của Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài xuất hiện trong top 50 sân bay kết nối tốt nhất thế giới, lần lượt ở vị trí 48 và 49. Cụ thể, Tân Sơn Nhất có 8.441 kết nối với 100 điểm đến trên toàn thế giới, cung ứng 27,3 triệu ghế, Vietnam Airlines là hãng khai thác chính khi chiếm 37%.

Trong khi Tân Sơn Nhất giảm 3 bậc thì sân bay Nội Bài tăng 8 bậc so với năm ngoái, lần đầu vào nhóm 50 sân bay kết nối tốt nhất thế giới. Nội Bài có 8.679 kết nối với 105 điểm đến toàn cầu, cung ứng 22,5 triệu ghế; Vietnam Airlines là hãng khai thác chính với 35%.

Sân bay đứng vị trí số 1 là Istanbul có 89.546 kết nối với 337 điểm đến toàn cầu, cung ứng 51,2 triệu ghế. Ớ Đông Nam Á, ngoài hai sân bay của Việt Nam còn có Kuala Lumpur ở vị trí thứ 2, Singapore Changi số 11, Bangkok Suvarnabhumi số 12, Jakarta Soekarno số 29 và Manila số 30.