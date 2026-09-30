Mỗi chuyến bay quốc tế đến sân bay Phù Cát được hỗ trợ 200 triệu đồng

Ngày 30.9, tại kỳ họp thứ 6, khóa 13, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến sân bay Phù Cát, giai đoạn 2026 - 2027.



Sân bay Phù Cát đã được đầu tư hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và mở đường bay quốc tế ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo nghị quyết, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến sân bay Phù Cát. Ngoài ra, các đoàn khách quốc tế theo những chuyến bay này được hỗ trợ 50% phí, giá vé tham quan tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, tháp Đôi và tháp Bánh Ít.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có trụ sở chính tại Gia Lai, hạch toán độc lập, trực tiếp hoặc liên kết với doanh nghiệp lữ hành trong nước tổ chức đưa khách quốc tế đến tỉnh bằng các chuyến bay charter.

Doanh nghiệp phải có chương trình du lịch cụ thể, hợp đồng dịch vụ lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh, đồng thời sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch như vận chuyển, ăn uống, tham quan, mua sắm và dịch vụ bổ sung khác.

Một trong những điều kiện được hỗ trợ là doanh nghiệp phải có kế hoạch khai thác chuyến bay charter được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trong 6 tháng đầu, công suất khai thác phải đạt ít nhất 50% tổng số ghế thương mại mỗi chuyến. Giai đoạn duy trì, tỷ lệ này phải đạt từ 70% trở lên.

Doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định về hàng không dân dụng, quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và có kế hoạch quảng bá hình ảnh, điểm đến, sản phẩm du lịch Gia Lai trên các chuyến bay, nền tảng truyền thông và kênh quảng bá của đơn vị.

Theo nghị quyết, chính sách hỗ trợ tham quan được thực hiện bằng hình thức ngân sách nhà nước hoàn trả hoặc cấp bù trực tiếp cho đơn vị quản lý, bán vé tham quan.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026 - 2027 hơn 94,9 tỉ đồng, trong đó năm 2026 là hơn 4,3 tỉ đồng và năm 2027 hơn 90,6 tỉ đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, dự toán hằng năm và các nguồn thu hợp pháp khác.

Biển người đến dự lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 ẢNH: UBND TỈNH GIA LAI

Tỉnh đánh giá, Gia Lai đang từng bước trở thành điểm đến du lịch mới, được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Sân bay Phù Cát đã được đầu tư hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và mở đường bay quốc tế trực tiếp.

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến tỉnh còn thấp. Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 125.000 lượt khách quốc tế, chiếm hơn 1% trong tổng số 12,4 triệu lượt khách. Việc ban hành chính sách nhằm thu hút khách quốc tế, thúc đẩy khai thác các chuyến bay charter, từng bước mở rộng thị trường du lịch và phát triển sân bay Phù Cát theo định hướng sân bay quốc tế phục vụ du lịch, đầu tư và thương mại.