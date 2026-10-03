Chuyển đổi số nghề nhang, bán hơn 629.000 đơn trên mạng, năm ngoái doanh thu 16 tỉ đồng

Giữa trưa cuối tháng 9, trong xưởng sản xuất nhang của anh Đinh Thanh Sáng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và đầu tư An Khang (xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp), những bó nhang vừa se xong được đưa vào hệ thống sấy thay vì mang ra phơi nắng.

Tiếng máy chạy đều; người làm nhang, người trộn nguyên liệu, người đóng gói, người kiểm tra sản phẩm. Ở một góc khác, vài người tất bật quay video, livestream bán hàng. Chỉ về phía dãy máy sấy, anh Sáng cho biết: "Mỗi máy hơn 40 triệu đồng, ở đây có 6 máy. Làm vậy thì không còn phụ thuộc thời tiết. Việc sấy bằng máy cũng an toàn cho nhân công hơn sấy bằng than đá rất nhiều".

Anh Đinh Thanh Sáng hướng tới xuất khẩu thương hiệu nhang sạch của mình ẢNH: THANH QUÂN

3 năm loay hoay tìm đường

Năm 2019, anh Sáng bắt đầu nghiên cứu nhang sạch. Ý tưởng có vẻ đơn giản nhưng để biến thành sản phẩm có thể bán trên thị trường là một hành trình dài. Anh đầu tư máy se nhang, máy trộn bột, hệ thống sấy; đồng thời thử nghiệm nhiều loại nguyên liệu, mùi hương và quy trình sản xuất. Cái tên nhang sạch An Khang cũng bắt đầu từ đó.

Những nguyên liệu tạo mùi tự nhiên như gừng, quế, trầm được anh tìm mua từ nhiều nơi và phát triển nhiều dòng sản phẩm. Đến nay, nhang sạch An Khang có khoảng 12 loại mùi, trong đó 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP gồm nhang khuynh diệp, nhang quế và nhang gạo.

Đến giờ, anh Sáng vẫn nhớ như in áp lực trong giai đoạn 2019 - 2022 khi vừa nghiên cứu sản phẩm, vừa vay vốn đầu tư. Rồi dịch Covid-19 ập đến, hoạt động kinh doanh đình trệ. Suốt 3 năm ấy, anh cứ làm, thử, rồi sửa. Có sản phẩm không được thị trường đón nhận, có mẫu bao bì phải thay đổi. Giá bán, mùi hương, cách đóng gói cũng liên tục điều chỉnh. Sau những lần va vấp, Sáng hiểu ra một điều: làm được một bó nhang tốt là chưa đủ. Muốn sống được với nghề, phải biết đưa sản phẩm đến tay người mua.

Một kênh giới thiệu các sản phẩm nhang sạch An Khang có hơn 100.000 lượt theo dõi ẢNH: THANH QUÂN

Đưa nghề cũ lên nền tảng mới

Nếu trước đây, người làm nhang chủ yếu trông vào thương lái, đại lý hoặc các cửa hàng tạp hóa thì anh Sáng chọn một con đường khác. Anh chuyển đổi số hình thức bán hàng, đưa sản phẩm thẳng đến người tiêu dùng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Ban đầu, anh tự mày mò cách vận hành từng nền tảng, học quay video, chụp ảnh, viết nội dung, giới thiệu sản phẩm rồi livestream bán hàng. Dần dần, quy trình công việc tại xưởng được cải tiến và phân chia rất cụ thể. Người sản xuất, người đóng gói, người quay video, người đăng sản phẩm, người livestream, người xử lý đơn hàng. Bao bì được thiết kế lại để phù hợp vận chuyển đi xa. Từ những đơn hàng nhỏ, lượng bán trực tuyến tăng dần.

Theo anh Sáng, từ năm 2022 đến nay, nhang An Khang đã bán hơn 629.000 đơn hàng trên mạng xã hội. Năm 2025, doanh thu đạt khoảng 16 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 6 - 8%.

Đằng sau những con số ấy là hơn 40 lao động tại xưởng, phần lớn là người dân địa phương. Thu nhập được trả theo sản phẩm nên khá phù hợp với lao động nông thôn, những người thường phải xoay xở nhiều nghề. "Khi bà con bận việc thì cứ báo rồi nghỉ, khi nào rảnh lại làm. Mình ở quê nên phải tạo công việc phù hợp với người quê", Sáng chia sẻ.

Không chỉ bán hàng, anh còn biến chính những người thân trong gia đình thành những người kể câu chuyện về sản phẩm. Chỉ vào kênh TikTok của chị dâu đang có hơn 100.000 lượt theo dõi, Sáng cười đầy tự hào: "KOL nhà tự làm ra, chị dâu của tôi".

Những video được quay ngay tại xưởng, giữa công việc thường ngày và những câu chuyện của gia đình. Không có trường quay cầu kỳ, cũng chẳng cần hình ảnh được dựng quá bóng bẩy; sản phẩm được giới thiệu từ chính nơi nó được làm ra.

Các sản phẩm nhang sạch An Khang được livestream bán trên mạng xã hội ẢNH: THANH QUÂN

Với Sáng, đó cũng là cách kể câu chuyện về một sản phẩm quê bằng những gì gần gũi nhất. Bây giờ, điều anh trăn trở không còn chỉ là làm sao bán được một bó nhang. Câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để thương hiệu có thể đi xa.

Theo Sáng, nghề nhang không quá khó để tham gia nên mức độ cạnh tranh rất lớn. Muốn tồn tại lâu dài, An Khang phải tạo được lợi thế từ chất lượng, giá bán, bao bì, cách bán hàng và quan trọng nhất là thương hiệu.

Từ một gia đình từng làm hàng gia công xuất khẩu, anh đang muốn đi theo hướng khác: Nếu xuất khẩu, đó phải là sản phẩm mang chính thương hiệu của mình. "Tương lai gần thì bán thêm trên nhiều kênh mới, xa hơn thì xuất khẩu thương hiệu An Khang luôn. Không xuất khẩu hàng thô như xưa nữa", Sáng nói.

Anh Ngô Thanh Tuấn, Bí thư Xã đoàn Mỹ Thành, cho biết: "Anh Sáng là gương người trẻ tiêu biểu ở địa phương. Mô hình nhang sạch của anh đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất nhang sạch, anh Sáng cũng sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương. Đặc biệt, với tư cách là thành viên câu lạc bộ khởi nghiệp trẻ tại địa phương, anh đã hỗ trợ, chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho những người trẻ khác".