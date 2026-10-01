Những thanh niên quân đội 'truyền lửa' giỏi ở phía nam

Ngày 1.10, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía nam, với chủ đề "Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng".

Hội thi quy tụ 18 đội tranh tài với hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; trong đó có 37 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng.

Các tác phẩm dự thi của thanh niên quân đội được đầu tư công phu ẢNH: THANH DUY

Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ toàn quân hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2026) và 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (8.2.1952 - 8.2.2027).

Phát biểu khai mạc, thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chia sẻ hội thi không chỉ là một hoạt động thi tài mà quan trọng hơn là một đợt sinh hoạt chính trị, một lớp bồi dưỡng thực tiễn và một diễn đàn để đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau trưởng thành.

Nội dung thi hướng đến việc truyền tải, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quân đội; những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp; bồi đắp hiểu biết lịch sử, truyền thống những ngày kỷ niệm đặc biệt... Các phần thi sẽ thể hiện bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, nhằm biến nhận thức và tình cảm thành hành động cách mạng cụ thể.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thi ẢNH: THANH DUY

Thượng tướng Lê Quang Minh cho biết thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức hội thi các cấp chặt chẽ, nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ ngày 14.9-17.9 vừa qua, hội thi tại khu vực phía bắc với 29 đội tham gia đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp.

"Từ hội thi này, tôi mong muốn mỗi cán bộ đoàn, mỗi tuyên truyền viên trẻ nhận thức sâu sắc rằng mình không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn là người truyền lửa. Không chỉ là người triển khai phong trào mà còn là người định hướng. Không chỉ tập hợp thanh niên mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội", thượng tướng Lê Quang Minh kỳ vọng.

Mỗi bài dự thi đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ bên dưới sân khấu ẢNH: THANH DUY

Là đơn vị đăng cai tổ chức, trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 9, cho biết đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hội thi đạt hiệu quả, có tính lan tỏa và để lại nhiều ấn tượng. Hơn cả một nơi để những thủ lĩnh trẻ quân đội giao lưu, khẳng định bản lĩnh trí tuệ, tập hợp và dẫn dắt thanh niên trong thời kỳ mới. Hội thi còn hướng tới một cuộc trải nghiệm đẹp về vùng sông nước, nơi mà lực lượng vũ trang Quân khu 9 đang ngày đêm bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược cực Nam của Tổ quốc.