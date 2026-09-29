Chàng thanh niên ngày đi làm, chiều tối vá từng ổ gà

Nhất cho biết công việc chính hiện nay của anh là chạy xe giao hàng. Những ngày bình thường, sau khi hoàn thành công việc kiếm sống, Nhất lại tranh thủ thời gian rảnh để tìm và sửa những ổ gà trên đường. Có hôm 12 giờ đêm anh chàng vẫn còn ở ngoài đường cặm cụi vá ổ gà.

Nhất bắt đầu công việc này từ tháng 11.2025, sau những lần chạy xe đi giao hàng gặp các đoạn đường xuống cấp. "Mình làm chỉ đơn giản vì thấy nhiều người đi lại mất an toàn", Nhất chia sẻ.

Một ổ gà trên đường đã được Nhất vá lại ẢNH: NVCC

Nhất kể ổ gà đầu tiên anh tự tay sửa nằm trên tuyến đường đi giao hàng. "Khi phát hiện 3 hố liền nhau, mình thấy chúng quá nguy hiểm nên quyết định dừng lại xử lý", Nhất nói.

Lần đầu cầm dụng cụ tiến hành sửa đường, Nhất không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi người đi đường nhìn anh với ánh mắt tò mò. Nhưng rồi Nhất vẫn tiếp tục làm. Những ổ gà sau đó Nhất phát hiện trong lúc chạy xe hoặc thông qua tin nhắn của người dân. Hễ có thời gian, anh lại tìm đến địa điểm, kiểm tra tình trạng mặt đường rồi chuẩn bị vật liệu để sửa.

Trước đây, Nhất thường dùng cuốc, xẻng và xi măng để xử lý, đến nay đã có thêm nhựa đường nên việc sửa chữa thuận tiện hơn. Nhất cho biết xử lý mỗi ổ gà tốn khoảng 200.000 - 300.000 đồng tiền vật liệu, còn tổng chi phí sau nhiều tháng thì chính người làm cũng không nhớ rõ.

Nhất mong việc làm của mình được lan tỏa để nhiều người cùng bắt tay vào làm ẢNH: NVCC

Thời gian dành cho việc vá đường cũng không cố định. Có hôm nghỉ, Nhất dành cả ngày để làm. Những hôm bận việc, anh tranh thủ một khoảng thời gian vào buổi tối. Trung bình mỗi ngày Nhất dành khoảng 2 - 4 tiếng đồng hồ cho công việc này.

Khi được hỏi gia đình, bạn bè phản ứng thế nào khi biết anh dành thời gian đi vá ổ gà, Nhất kể: "Những ngày đầu, gia đình và bạn bè cũng khuyên mình dừng lại vì lo mình mất thời gian, tốn tiền bạc, trong khi không mang lại thu nhập". Tuy nhiên, sau khi Nhất giải thích và tiếp tục duy trì, mọi người dần hiểu và ủng hộ việc anh làm. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Hiền (21 tuổi, vợ Nhất) không chỉ đồng tình mà đôi khi còn trực tiếp đi cùng, quay video giúp Nhất ghi lại quá trình sửa đường và lan tỏa việc làm có ích.

Là người đồng hành với Nhất trong những buổi vá đường đầu tiên, chị Hiền cho biết không phản đối hay khuyên chồng dừng lại. Ngược lại, những ngày đầu nếu có thời gian, chị còn đi theo để phụ chồng.

Ngoài thời gian đi làm, Nhất tranh thủ lúc rảnh đi vá ổ gà ẢNH: NVCC

"Mình ủng hộ việc làm này của chồng vì đơn giản mình cũng từng bị ngã khi đi vào ổ gà. Khi nghe anh nói về ý tưởng, mình khá hào hứng. Những lần đi vá ổ gà cùng anh, mình thấy rất tự hào về việc chồng đang làm mỗi ngày", Hiền chia sẻ.

Sự đồng hành của vợ càng giúp Nhất có thêm động lực để tiếp tục. Anh cho biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng việc vá ổ gà. Ngược lại, mong muốn của Nhất là có thể làm được nhiều hơn và lan tỏa việc làm này mạnh mẽ hơn. "Điều khiến mình tiếp tục có lẽ là muốn lan tỏa việc tử tế này mạnh mẽ hơn nữa, để nhiều người đứng lên làm vì cộng đồng hơn", Nhất chia sẻ.

Không đặt mục tiêu phải sửa được bao nhiêu ổ gà mỗi ngày, Nhất chỉ duy trì một nguyên tắc đơn giản: khi nhìn thấy một đoạn đường có thể gây nguy hiểm cho người đi lại và bản thân có khả năng xử lý thì sẽ cố gắng làm.

Từ những ngày đầu còn ngại ánh mắt tò mò của người đi đường, sau nhiều tháng, Nhất đã quen với việc khoác đồ bảo hộ, mang theo dụng cụ và dừng xe bên những ổ gà để bắt tay vào sửa. Điều anh mong muốn không phải được ghi nhận hay nhận một khoản thù lao nào, mà là hy vọng sẽ có thêm nhiều người cùng làm những việc tương tự.