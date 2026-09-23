Việc làm lương từ 10 - 39 triệu đồng/ tháng, vẫn nhận người chưa có kinh nghiệm

Sáng 23.9, Trung tâm dịch vụ Việc làm TP.HCM, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM và UBND phường Xuân Hòa phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM và Ngày hội việc làm cho người lao động.

Bên cạnh những vị trí yêu cầu tay nghề, nhiều doanh nghiệp mở cơ hội cho người chưa có kinh nghiệm, thậm chí đào tạo nghề miễn phí và trả lương trong thời gian học việc.

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Không khí tại chương trình diễn ra sôi nổi với đông đảo người lao động và doanh nghiệp cùng tham gia ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Chưa có kinh nghiệm vẫn có nhiều việc làm, được đào tạo ngay khi nhận việc

Một trong những vị trí khá dễ tiếp cận là nhân viên bảo vệ tại Công ty TNHH Bảo vệ Kim Việt An.

Theo bà Lương Nguyễn Linh Nga, nhân viên Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH bảo vệ Kim Việt An, doanh nghiệp đang tuyển bảo vệ phổ thông với mức thu nhập 8,1 triệu đồng/tháng. Vị trí này không yêu cầu trình độ văn hóa, người chưa có kinh nghiệm vẫn được hướng dẫn khi nhận việc.

“Công ty không có yêu cầu về trình độ văn hóa. Nếu như chưa có kinh nghiệm thì sẽ được hướng dẫn, đào tạo khi mình nhận việc”, bà Nga chia sẻ.

Ứng viên chủ yếu trong độ tuổi 18 - 55, ưu tiên người có sức khỏe tốt, tác phong nghiêm túc. Công việc theo ca 12 tiếng, gồm ca ngày và ca đêm. Thời gian thử việc 1 tháng, tiền công thử việc được doanh nghiệp thông tin là 260.000 đồng/ngày. Người lao động được hỗ trợ đồng phục và tham gia BHXH theo chế độ của công ty.

Một lựa chọn khác là đối tác giúp việc nhà thời vụ của Be Home. Người từ 18 - 60 tuổi có thể đăng ký; kinh nghiệm dọn dẹp là lợi thế nhưng không bắt buộc, bởi đơn vị có đào tạo miễn phí. Người lao động có thể chủ động thời gian và được thanh toán sau khi hoàn thành công việc.

Với người muốn học nghề để gắn bó lâu dài, Công ty TNHH Liên doanh Vĩnh Hưng đang tuyển thợ may, vận hành máy lập trình và lao động phổ thông cho lĩnh vực may mặc đồ thun thể thao xuất khẩu. Theo bà Mai Thị Ngọc Oanh, chuyên viên tuyển dụng của công ty, ứng viên chỉ cần biết đọc, biết viết và chịu khó, không cần có kinh nghiệm may trước đó. “Công ty đào tạo may miễn phí hoàn toàn, khi học may vẫn được nhận lương”, bà Oanh nói.

Theo đại diện doanh nghiệp trên, người lao động được đào tạo và nhận 100% mức lương áp dụng cho nhân viên chính thức. Sau khoảng 6 ngày thử việc, người lao động sẽ ký hợp đồng chính thức và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Mức lương cơ bản hiện là 5.965.800 đồng/tháng cho 26 công. Riêng thợ may có thêm lương sản lượng nên thu nhập thực tế phụ thuộc năng suất, có thể khoảng 9 - 15 triệu đồng/tháng. Bà Oanh cho biết có trường hợp sau khoảng 3 tháng đạt thu nhập 18 triệu đồng/tháng.

Bà Oanh cũng cho biết công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca và hỗ trợ tìm phòng trọ cho người từ địa phương khác đến. Người lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ 260.000 đồng/tháng/con theo chính sách doanh nghiệp.

Tại DND Gems, người lao động cũng có thể học nghề chế tác đá quý ngay tại doanh nghiệp. Theo bà Trần Thị Tuyết Hương, nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH DND Gems, người học việc được hỗ trợ 6,6 triệu đồng/tháng trong 3 tháng. Sau đó, nếu đáp ứng yêu cầu, người lao động được ký hợp đồng chính thức với thu nhập khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng tùy năng lực và vị trí.

Công việc gồm học và thực hành các kỹ thuật mài, cắt, tạo hình, đánh bóng đá quý cùng một số công đoạn kiểm tra, đo đạc và vệ sinh. Vị trí tuyển nam 18 - 30 tuổi, yêu cầu mắt không bị cận hoặc loạn thị, đồng thời cần sự kiên nhẫn và chăm chỉ.

Đông người lao động đến tìm hiểu việc làm dù TP.HCM có mưa lớn từ sáng sớm ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Có ngoại ngữ, kỹ năng bán hàng: thu nhập có thể lên đến hàng chục triệu đồng

Bên cạnh nhóm việc phổ thông và học nghề, ngày hội còn có nhiều vị trí bán hàng, chăm sóc khách hàng với mức thu nhập cao hơn.

Trần Anh Tú, chuyên viên phát triển thương hiệu tuyển dụng Công ty TNHH Sức Bật (Spiral), cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhân sự cho các nhãn hàng như Vinamilk, Coca-Cola, Honor, Toshiba…

Trong đó, sales thị trường Coca-Cola có thu nhập đến 14 triệu đồng/tháng. Vị trí này không yêu cầu nhiều về kinh nghiệm, ứng viên 18 - 35 tuổi, tốt nghiệp THPT, có bằng lái xe và sẵn sàng di chuyển. Người lao động thử việc 1 tháng nhưng nhận 100% lương, cùng các chế độ bảo hiểm, thưởng tháng 13, quà lễ, tết và 12 ngày phép năm.

Nhân viên bán hàng Vinamilk có thu nhập đến 13 triệu đồng/tháng, thử việc hưởng 100% lương và được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng đầu tiên. Nhân viên hỗ trợ cửa hàng Vinamilk có thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng.

Với vị trí bán hàng Honor, thu nhập được giới thiệu đến 18 triệu đồng/tháng và 2 tháng đầu thử việc không chạy target. Tuy nhiên, vị trí này yêu cầu kinh nghiệm bán hàng.

Ở nhóm chăm sóc khách hàng, bà Nguyễn Võ Lệ Hằng, nhân viên tuyển dụng của Công ty Concentrix Việt Nam, cho biết ứng viên có tiếng Anh có thể đạt thu nhập khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng; biết tiếng Trung, Nhật hoặc Hàn có thể ở mức 16 - 25 triệu đồng/tháng, tùy vị trí.

Các vị trí bán hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ trực tiếp thông qua điện thoại có lương cứng khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng, cộng hoa hồng theo kết quả. Theo bà Hằng, nếu đạt KPI tốt, hoa hồng có thể thêm 5 - 15 triệu đồng/tháng. Nhân viên mới có 2 tháng thử việc nhưng vẫn nhận 100% lương cứng.

Các khu vực tư vấn, tuyển dụng tại ngày hội luôn có đông người lao động đến trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Đáng chú ý, Công ty cổ phần máy tính Việt tuyển kỹ thuật viên sửa chữa laptop, điện thoại và thiết bị thông minh với mức thu nhập được giới thiệu từ 13 - 39 triệu đồng/tháng, tùy vào năng lực và phần trăm doanh thu.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, HR của Công ty cổ phần máy tính Việt, công việc gồm chẩn đoán lỗi thiết bị, thay linh kiện, sửa mainboard, hàn IC, ép kính, cài đặt hệ điều hành, sao lưu dữ liệu… Thông tin tuyển dụng yêu cầu ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm ở một số lĩnh vực sửa chữa. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn mở cơ hội cho người chưa vững tay nghề nếu có kiến thức cơ bản, tư duy kỹ thuật và đam mê, đồng thời sẵn sàng đào tạo thêm.

Vị trí này có bếp ăn 3 bữa/ngày và chỗ ở miễn phí cho nhân viên ở tỉnh. Trong 12 tháng đầu, người lao động có thể lựa chọn ca 8 hoặc 12 tiếng.

Mức thu nhập 39 triệu đồng/tháng là mức được doanh nghiệp giới thiệu cho vị trí này, không phải mức mặc định dành cho tất cả ứng viên. Thu nhập thực tế còn phụ thuộc tay nghề, năng lực và cơ chế tính phần trăm doanh thu.