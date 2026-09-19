Nhiều việc làm thêm cho sinh viên, có vị trí tiền công 200.000 đồng/giờ

Những công việc làm thêm, không yêu cầu kinh nghiệm

Sáng 19.9, ngày hội hướng nghiệp và việc làm diễn ra tại Trường ĐH Sài Gòn (TP.HCM), thu hút đông đảo sinh viên tham gia tìm hiểu cơ hội việc làm. Nhiều doanh nghiệp mang đến các vị trí tuyển dụng từ bán thời gian phù hợp với sinh viên, đến việc làm toàn thời gian dành cho người lao động trẻ.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với sinh viên, gia sư là một trong những công việc có thể chủ động sắp xếp thời gian học tập. Tại Công ty gia sư eTeacher, chị Trần Ngọc Phương Uyên, chuyên viên nhân sự, cho biết công ty không giới hạn số lượng sinh viên ứng tuyển và không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm.

“Vì là sinh viên nên chúng tôi không yêu cầu kinh nghiệm, tân sinh viên vẫn có thể tham gia. Công ty không thu phí khi nhận gia sư”, chị Uyên nói.

Sau khi đăng ký, ứng viên sẽ được kiểm tra đầu vào để công ty đánh giá năng lực, từ đó sắp xếp lớp và môn dạy phù hợp. Công ty cũng ưu tiên tìm lớp gần khu vực sinh sống của gia sư để thuận tiện đi lại.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng và trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo chị Uyên, tiền công phụ thuộc vào năng lực và chương trình giảng dạy. Những ứng viên có chứng chỉ IELTS, SAT hoặc từng học trường chuyên, là học sinh giỏi cấp quốc gia có thể nhận mức tiền công cao hơn. Hiện mức tiền công dao động từ hơn 60.000 - 200.000 đồng/giờ.

Ngoài gia sư, nhiều công việc mảng dịch vụ cũng đang mở cơ hội cho sinh viên muốn vừa học vừa làm. Chuỗi nhà hàng OM Nướng đang tuyển khoảng 80 - 100 nhân viên tại 10 chi nhánh ở TP.HCM và Đà Lạt, chủ yếu ở các vị trí phục vụ, lễ tân, thu ngân. Anh Nguyễn Thành Trung, chuyên viên tuyển dụng, cho biết sinh viên có thể đăng ký ca làm tùy theo thời gian rảnh, với điều kiện làm tối thiểu 4 ngày/tuần, mỗi ca làm khoảng 4 tiếng đồng hồ.

“Mức tiền công từ 26.000 - 30.000 đồng/giờ, ngoài ra có các khoản thưởng. Nhân viên phục vụ được giữ riêng tiền khách cho thêm”, anh Trung cho biết.

Trong khi đó, chuỗi cơm tấm Phúc Lộc Thọ đang tuyển khoảng 250 nhân sự ở các vị trí phục vụ, thu ngân, bếp, đóng gói và bếp nướng. Theo anh Nguyễn Phúc Đạt, nhân viên tuyển dụng của đơn vị này, sinh viên làm bán thời gian có mức tiền công từ 25.500 - 30.000 đồng/giờ, một số chi nhánh có phụ cấp cơm trong ca.

“Ở vị trí phục vụ, khoảng 80% nhân viên là sinh viên. Một ca làm kéo dài từ 4 - 6 tiếng đồng hồ”, anh Đạt cho biết.

Nhiều lựa chọn cho người tìm việc toàn thời gian

Không chỉ sinh viên tìm việc làm thêm, ngày hội còn có nhiều vị trí dành cho người lao động trẻ muốn tìm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Công ty Vissan đang tuyển nhiều vị trí như: nhân viên bán hàng, công nhân sản xuất, công nhân bao bì, công nhân kỹ thuật, vệ sinh, nhân viên kho, tài xế chở hàng…

Chị Lý Thị Đỗ Quyên, chuyên viên phòng tổ chức nhân sự Công ty Vissan, cho biết doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển người do chuẩn bị bước vào mùa cao điểm hàng hóa dịp tết. "Yêu cầu chung là người lao động từ 18 - 45 tuổi, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, siêng năng và có trách nhiệm có thể ứng tuyển. Thu nhập dao động từ 7 - 16 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và làm việc tại TP.HCM”, chị Quyên cho biết.

Nhiều doanh nghiệp mang đến cơ hội việc làm bán thời gian phù hợp với sinh viên ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với sinh viên mới tốt nghiệp các ngành sư phạm, hệ thống Trường Pathway đang tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và giáo viên các môn thể chất, âm nhạc, mỹ thuật.

Anh Nguyễn Ảnh Hoàng Phi, chuyên viên tuyển dụng của trường, cho biết ứng viên ngành sư phạm phải có bằng đại học đúng chuyên ngành đào tạo. Riêng vị trí giáo viên chủ nhiệm, trường ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm đứng lớp. Giáo viên mới ra trường có mức lương khởi điểm từ 9 triệu đồng/tháng.

Tại Công ty Du lịch Sài Gòn cũng đang tuyển khoảng 150 nhân sự cho các bộ phận lữ hành, nhà hàng và khách sạn. Các vị trí gồm hướng dẫn viên, lễ tân, bếp và một số công việc kỹ thuật.

Theo anh Phạm Khánh Trường, Tổ phó Tổ Lao động tiền lương của công ty, riêng vị trí hướng dẫn viên yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm và không ưu tiên người mới ra trường. “Mức lương được xác định tùy kinh nghiệm, năng lực và vị trí làm việc”, anh Tường nói.