Hơn 1.660 vị trí việc làm dành cho lao động trẻ

Cầu Giấy là phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông. Việc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm ngày 9.11 tại đây góp phần đưa việc làm đến gần dân hơn.

Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm thu hút nhiều lao động trẻ ẢNH: THU HẰNG

Với sự tham gia của 32 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng uy tín trên địa bàn thành phố mang đến hơn 1.660 chỉ tiêu việc làm ở nhiều lĩnh vực với mức lương hấp dẫn, chế độ đào tạo, phúc lợi tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật, từ sinh viên mới tốt nghiệp đến người lao động đã có kinh nghiệm, tất cả đều có cơ hội kết nối, tìm việc làm phù hợp.

Chị Trịnh Thị Mừng, ở Dịch vọng (P.Cầu Giấy), chia sẻ: "Tại đây có khá nhiều công việc phù hợp với lao động nữ như bán hàng, kế toán, thu ngân… Tôi mong muốn sẽ có nhiều hội chợ việc làm được tổ chức thường xuyên để nhiều người lao động được biết đến có cơ hội tìm việc làm để có thêm thu nhập".

Còn Nguyễn Hữu Lượng, sinh viên năm thứ 2 Trường đại học CMC, cho biết đã phỏng vấn ở 2 đơn vị và đã chọn được việc làm phù hợp.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Thị Hương Thắm, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Xuân Thủy (Công ty TNHH AEON Việt Nam), cho biết đơn vị hoạt động trên địa bàn từ tháng 1.2025, có nhu cầu tuyển nhiều lao động làm việc bán thời gian và toàn thời gian, mở ra cơ hội cho nhiều sinh viên cũng như người dân trên địa bàn.

Đánh giá hiệu quả từ phiên giao dịch việc làm tại địa phương, bà Vũ Như Quyên, Quản lý phát triển cộng đồng của Hệ sinh thái Tuyển dụng iVIEC (Tập đoàn FPT), cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận hơn 100 sinh viên và thanh niên đăng ký vào các vị trí thực tập thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và marketing. Lượng ứng viên tham gia đông, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng".

Tăng kết nối, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên đô thị

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND P.Cầu Giấy, cho biết doanh nghiệp trên địa bàn phường có nhu cầu lớn về nguồn cung lao động trẻ, có trình độ, năng động và nhu cầu tuyển dụng thường xuyên. Đặc biệt là khối doanh nghiệp, dịch vụ, thương mại, giáo dục, công nghệ thông tin, logistics…

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội và P.Cầu Giấy thăm hỏi doanh nghiệp và người lao động ẢNH: T.HẰNG

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, phường đã triển khai 60 dự án với tổng số tiền hơn 5,3 tỉ đồng, hỗ trợ cho 548 lao động có việc làm ổn định.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, nhận định: ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm P.Cầu Giấy năm 2025 là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn phường và khu vực lân cận.

"Đây không chỉ là nơi để người lao động gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp mà còn là diễn đàn chia sẻ thông tin, tư vấn hướng nghiệp, định hướng đào tạo nghề, giúp lực lượng lao động trẻ tiếp cận thị trường lao động hiện đại, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với những biến động của nền kinh tế", ông Nam chia sẻ.

Ngoài hoạt động giao dịch, phỏng vấn việc làm trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, ban tổ chức còn triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, thanh niên; tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động, xuất khẩu lao động, học nghề; tư vấn kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng tham gia thị trường lao động và chia sẻ các thông tin liên quan đến chính sách pháp luật cho người lao động.