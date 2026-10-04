Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, nút giao quốc lộ 50 ùn ứ giờ cao điểm

Ngay trong những ngày đầu cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến, xe tải, xe container và xe du lịch từ các tỉnh miền Tây qua nút giao quốc lộ 50 để tiếp tục hành trình về TP.HCM và Đồng Nai. Lượng phương tiện đông hơn thường ngày, đặc biệt vào giờ cao điểm. Có thời điểm, dòng xe ùn ứ ngay tại nút giao quốc lộ 50.

Lượng phương tiện đông hơn thường ngày, đặc biệt vào giờ cao điểm, có thời điểm, dòng xe ùn ứ ngay tại nút giao quốc lộ 50 ẢNH: SẦM ÁNH

Theo anh Vũ Hữu Khanh, người dân sinh sống gần khu vực cao tốc Bến Lức - Long Thành, lượng xe tải đổ về khá đông. Vào buổi sáng và giờ tan tầm, khu vực này có thời điểm xuất hiện ùn ứ.

Tuy vậy, theo anh Khanh, khi có thêm cao tốc Bến Lức - Long Thành, người dân miền Tây có thêm một hướng di chuyển về phía Đồng Nai, Vũng Tàu mà không phải đi xuyên qua khu vực nội đô TP.HCM như trước.

Khi có thêm cao tốc Bến Lức - Long Thành, người dân miền Tây có thêm một hướng di chuyển về phía Đồng Nai, Vũng Tàu mà không phải đi xuyên qua khu vực nội đô TP.HCM như trước ẢNH: SẦM ÁNH

Trước đây, để từ miền Tây đi Đồng Nai, nhiều phương tiện phải qua hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM như đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt, đường Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công rồi mới vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lộ trình đi qua nhiều tuyến đường nội đô khiến thời gian di chuyển phụ thuộc khá nhiều vào tình hình giao thông.

Theo bà Trương Thị Hồng, ở xã Hưng Long, TP.HCM, trước đây mỗi khi cùng người nhà di chuyển qua đường Nguyễn Văn Linh, gia đình bà thường gặp cảnh kẹt xe. Từ khi có cao tốc Bến Lức - Long Thành, việc đi lại theo hướng này đã thuận tiện hơn, không còn phải mất nhiều thời gian vì kẹt xe như trước.

Lượng phương tiện lưu thông đông đúc trên quốc lộ 50, hướng về cao tốc Bến Lức - Long Thành ẢNH: SẦM ÁNH

Tuy nhiên, do mới được đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 1.10.2026, lượng phương tiện đổ về các nút giao cũng tăng nhanh, trong đó có nút giao quốc lộ 50. Vào giờ cao điểm, có thời điểm phương tiện ùn ứ, nối dài.

Người dân khi di chuyển qua khu vực này cần chú ý quan sát biển báo, lựa chọn đúng hướng lưu thông và giữ khoảng cách an toàn.

Tuyến cao tốc hiện kết nối từ khu vực phía tây TP.HCM qua TP.HCM đến Đồng Nai, với các nút giao quan trọng gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Phước An và quốc lộ 51. Khi đến quốc lộ 51, phương tiện tiếp tục di chuyển về Đồng Nai hoặc Vũng Tàu theo mạng lưới đường hiện hữu.

Tuy nhiên, hiện cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Một số hạng mục kết nối giữa các tuyến vẫn đang được hoàn thiện, nên phương tiện chưa thể đi liền mạch trên cao tốc từ Bến Lức đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khi các tuyến kết nối này hoàn thiện, mạng lưới cao tốc khu vực phía nam sẽ có thêm sự liên thông, tạo thêm lựa chọn cho phương tiện từ miền Tây đi Đồng Nai, Vũng Tàu và khu vực sân bay Long Thành.