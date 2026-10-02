Khoảng gần 18 giờ ngày 1.10.2026, mưa lớn đổ xuống khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM). Nước nhanh chóng tạo thành dòng, chảy xuống các miệng cống. Nhưng không phải nơi nào nước cũng thoát nhanh như vậy.

Đường Lê Văn Duyệt, vốn không thường xuyên ngập sâu, cũng có thời điểm nước dâng gần nửa bánh xe. Ở những khu vực khác, tình trạng còn nghiêm trọng hơn.

Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?

Đường D5, phía trước khu vực Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, nước ngập kéo dài hơn 8 tiếng vẫn chưa hết. Đường Mai Chí Thọ - một trong những tuyến đường lớn nhất kết nối khu vực trung tâm TP.HCM và phía đông thành phố - cũng ngập như sông.

Đến khoảng 23 giờ, nhiều người đi xe máy vẫn mắc kẹt trên đường. Có người xe chết máy, phải dắt bộ. Có người đưa xe lên lề rồi chờ nước rút.

Có người tan làm từ 21 giờ nhưng mất 3-4 tiếng mới đi được quãng đường chưa đến 500 m để về nhà. Mưa đã qua từ nhiều giờ trước, nhưng đến nửa đêm, nhiều người vẫn phải thức trắng dọn nhà, dọn quán. Có nơi nước ngập ngang đầu gối.

Vậy điều gì khiến nước không rút ngay sau khi mưa dứt? Những phân tích của các chuyên gia sẽ có chi tiết trong bản tin. Mời quý vị theo dõi.