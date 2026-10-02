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    Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?
    VideoĐời sống

    Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?

    Hồ Hiền - Võ Hiếu

    Chiều tối 1.10, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước. Nhưng điều đáng nói là đến quá nửa đêm, thậm chí hơn 1 giờ sáng 2.10, nhiều nơi nước vẫn chưa rút hết. Có người mắc kẹt giữa đường, xe chết máy; có hộ phải thức trắng đêm bơm nước, dọn nhà. Vì sao một cơn mưa chỉ kéo dài vài giờ nhưng nước có thể ở lại trên đường lâu đến vậy?

    Khoảng gần 18 giờ ngày 1.10.2026, mưa lớn đổ xuống khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM). Nước nhanh chóng tạo thành dòng, chảy xuống các miệng cống. Nhưng không phải nơi nào nước cũng thoát nhanh như vậy.

    Đường Lê Văn Duyệt, vốn không thường xuyên ngập sâu, cũng có thời điểm nước dâng gần nửa bánh xe. Ở những khu vực khác, tình trạng còn nghiêm trọng hơn.

    Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?

    Đường D5, phía trước khu vực Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, nước ngập kéo dài hơn 8 tiếng vẫn chưa hết. Đường Mai Chí Thọ - một trong những tuyến đường lớn nhất kết nối khu vực trung tâm TP.HCM và phía đông thành phố - cũng ngập như sông.

    Đến khoảng 23 giờ, nhiều người đi xe máy vẫn mắc kẹt trên đường. Có người xe chết máy, phải dắt bộ. Có người đưa xe lên lề rồi chờ nước rút.

    Có người tan làm từ 21 giờ nhưng mất 3-4 tiếng mới đi được quãng đường chưa đến 500 m để về nhà. Mưa đã qua từ nhiều giờ trước, nhưng đến nửa đêm, nhiều người vẫn phải thức trắng dọn nhà, dọn quán. Có nơi nước ngập ngang đầu gối.

    Vậy điều gì khiến nước không rút ngay sau khi mưa dứt? Những phân tích của các chuyên gia sẽ có chi tiết trong bản tin. Mời quý vị theo dõi.

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    Cơn mưa lớn chiều tối 1.10 khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập nặng, rác thải trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Không còn lối nào khác, người dân đành dắt xe lội qua từng vũng nước, ngồi quán hay đứng bên vỉa hè chờ nước rút. Nhưng đến 23 giờ đêm, nước vẫn còn cao, nhiều người vẫn mắc kẹt, chưa thể về nhà.

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