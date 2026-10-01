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    Mưa lớn giờ tan tầm, hầm vượt sông Sài Gòn kẹt cứng, đường Mai Chí Thọ ngập như sông
    VideoThời sự

    Mưa lớn giờ tan tầm, hầm vượt sông Sài Gòn kẹt cứng, đường Mai Chí Thọ ngập như sông

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP.HCM đúng giờ tan tầm chiều 1.10, khiến dòng xe qua hầm vượt sông Sài Gòn ken đặc. Vừa thoát khỏi cảnh ùn ứ trong hầm, nhiều người tiếp tục phải lội qua đoạn đường Mai Chí Thọ ngập sâu.

    Chiều 1.10, mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP.HCM đúng vào giờ tan tầm, gây khó khăn cho người dân trên nhiều tuyến đường. Tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và đường Mai Chí Thọ, dòng phương tiện ùn ứ trong khi nước ngập dâng nhanh.

    Khoảng 17 giờ 40 phút, mưa bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng nặng hạt. Mưa kéo đến khá nhanh, kèm theo sấm chớp ở khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng.

    Mưa lớn giờ tan tầm, hầm vượt sông Sài Gòn kẹt cứng, đường Mai Chí Thọ ngập như sông

    Thời điểm này cũng trùng với giờ cao điểm chiều. Tại hầm vượt sông Sài Gòn, đoạn theo hướng từ trung tâm TP.HCM về khu vực TP.Thủ Đức cũ, lượng phương tiện đổ về đông khiến dòng xe ken đặc. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua hầm.

    Tình trạng khó khăn chưa kết thúc khi người tham gia giao thông ra khỏi hầm. Trên đường Mai Chí Thọ, mưa lớn khiến nước dâng nhanh, nhiều đoạn đường ngập sâu.

    Người đi xe máy phải giảm tốc độ, dò đường để vượt qua khu vực ngập. Theo ghi nhận, tại một số vị trí trên đường Mai Chí Thọ, nước đã dâng quá nửa bánh xe máy. Dòng phương tiện phải nối nhau lội nước trong lúc mưa vẫn tiếp tục.

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    mưa lớn giờ tan tầm hầm vượt sông Sài Gòn Đường Mai Chí Thọ ngập đường Mai Chí Thọ mưa lớn TP.HCM

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