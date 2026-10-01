'Bán giấy ăn tiền' kết quả quan trắc: Nhiều giám đốc, trưởng phòng bị khởi tố

Sáng 1.10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ án làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường xảy ra ở 4 bộ, ngành với quy mô lớn, trên khắp cả nước.

‘Bán giấy ăn tiền’ kết quả quan trắc: 28 người bị khởi tố giữ nhiều chức vụ

Theo đại diện C04, đến nay cơ quan này đã khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can về tội giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 2, điều 359 bộ luật Hình sự. Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, 4 người còn lại được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can ẢNH: HÀ CƯỜNG

Trong đó, tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) đã khởi tố 1 giám đốc và 1 nguyên giám đốc trung tâm tại TP. HCM; 1 phó giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng; 2 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng và 1 nhân viên tại TP.Hà Nội.

Tại Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) đã khởi tố 1 giám đốc và 1 phó giám đốc Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động; 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng tại TP.Hà Nội; 1 phân viện trưởng, 1 phó phân viện trưởng, 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng tại phân viện ở miền Trung.

Tại Trung tâm môi trường và sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương) đã khởi tố 1 giám đốc trung tâm, 1 phó giám đốc trung tâm; 1 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng.

Tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (thuộc Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn hóa chất Việt Nam) đã khởi tố 1 giám đốc trung tâm, 2 phó giám đốc trung tâm; 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 1 nhân viên.

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