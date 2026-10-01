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    Thời sự

    Nhiều giám đốc, trưởng phòng bị khởi tố vụ sai lệch kết quả quan trắc

    Trần Cường
    Trần Cường
    Trong số 28 người bị C04 khởi tố vì làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường có nhiều người là giám đốc, phó giám đốc, phân viện trưởng, phân viện phó của các trung tâm môi trường, viện khoa học.

    Sáng 1.10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ án làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường xảy ra ở 4 bộ, ngành với quy mô lớn, trên khắp cả nước.

    Theo đại diện C04, đến nay cơ quan này đã khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can về tội giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 2, điều 359 bộ luật Hình sự. Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, 4 người còn lại được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

    28 người bị C04 khởi tố vì làm sai lệch kết quả quan trắc giữ chức gì?- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can

    ẢNH: HÀ CƯỜNG

    Trong đó, tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) đã khởi tố 1 giám đốc và 1 nguyên giám đốc trung tâm tại TP. HCM; 1 phó giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng; 2 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng và 1 nhân viên tại TP.Hà Nội.

    Tại Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) đã khởi tố 1 giám đốc và 1 phó giám đốc Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động; 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng tại TP.Hà Nội; 1 phân viện trưởng, 1 phó phân viện trưởng, 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng tại phân viện ở miền Trung.

    Tại Trung tâm môi trường và sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương) đã khởi tố 1 giám đốc trung tâm, 1 phó giám đốc trung tâm; 1 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng.

    28 người bị C04 khởi tố vì làm sai lệch kết quả quan trắc giữ chức gì?- Ảnh 2.
    28 người bị C04 khởi tố vì làm sai lệch kết quả quan trắc giữ chức gì?- Ảnh 3.
    28 người bị C04 khởi tố vì làm sai lệch kết quả quan trắc giữ chức gì?- Ảnh 4.

    Ngoài làm sai lệch kết quả, các bị can còn bị cáo buộc đã thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình

    ẢNH: HÀ CƯỜNG

    Tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (thuộc Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn hóa chất Việt Nam) đã khởi tố 1 giám đốc trung tâm, 2 phó giám đốc trung tâm; 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 1 nhân viên.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ "không đạt" thành "đạt"; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, "bán giấy ăn tiền" để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc, những sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

    Đại diện C04 cho hay, ngoài khởi tố 28 bị can về hành vi giả mạo trong công tác, C04 xác định có dấu hiệu của tội "tham ô tài sản", "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "mua bán trái phép hóa đơn", "trốn thuế".

    Hiện, C04 đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các tài liệu, chứng cứ từ các nguồn giám định, trích xuất, phục hồi dữ liệu để làm rõ, mở rộng điều tra, kịp thời bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, giúp sức tích cực thực hiện hành vi phạm tội giả mạo trong công tác cũng như điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến các hành vi phạm tội.

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