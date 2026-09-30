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    Đầu tư 25 tỉ cho tòa nhà công vụ 39 căn nhưng chỉ có 2 giáo viên đăng ký ở
    VideoThời sự

    Đầu tư 25 tỉ cho tòa nhà công vụ 39 căn nhưng chỉ có 2 giáo viên đăng ký ở

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long

    Được đầu tư hơn 25 tỉ đồng từ ngân sách, 39 căn hộ của dự án nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu vẫn cửa đóng then cài từ nhiều năm qua.

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