Đầu tư 25 tỉ cho tòa nhà công vụ 39 căn nhưng chỉ có 2 giáo viên đăng ký ở

Được đầu tư hơn 25 tỉ đồng từ ngân sách, 39 căn hộ của dự án nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu vẫn cửa đóng then cài từ nhiều năm qua.