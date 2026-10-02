Chiều tối 1.10.2026, cơn mưa nặng hạt đổ xuống khiến nhiều tuyến đường TP.HCM chìm trong nước.

Ghi nhận tại tuyến đường Tân Cảng đoạn nối giữa đường Ung Văn Khiêm và Điện Biên Phủ. Mặt đường phủ kín nước ngập úng, rác thải trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Nhiều phương chết máy phải dắt bộ.

TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn: 23 giờ đêm ăn hủ tiếu gõ chờ nước rút để về nhà

Khắp các tuyến phố, không khó để tìm thấy cảnh chiếc xe vốn thường đưa người ta về nhà giờ thành thứ phải dắt đi từng bước khó nhọc. Nhiều người khi thấy nước quá cao đành xuống xe, dắt xe máy lội, người này nối sau người kia.

23 giờ, nhiều người vẫn chưa thể về nhà

Khi trời đã về khuya, nước trên đường vẫn chưa rút hết. Một số người có xe bị chết máy đành tìm chỗ ngồi tạm, chờ nước xuống mới tiếp tục di chuyển. Họ dừng lại bên lề đường, đứng tạm trên vỉa hè hay một bậc thềm nào đó, đợi nước rút mới về được nhà. Đi đâu cũng gặp nước, nên đứng lại chờ cũng là một cách.

Có người ngồi hẳn vào quán trà sữa để chờ ngớt mưa, nước rút dần. Cạnh đó một quán hủ tiếu vẫn hoạt động. Giữa dòng nước ngập, thực khách vẫn ngồi ăn. Bàn ghế được kê sát mép đường, phía dưới chân là nước ngập đang chảy qua.

Chị Huỳnh Thị Kim Nga, một thực khách tại quán, cho biết đã sống ở TP.HCM vài năm nhưng đây là lần đầu chị chứng kiến cảnh đường phố ngập đến mức như vậy.

Với chị Nga, tình cảnh bất tiện nhưng cũng mang đến một trải nghiệm khá lạ. "Cũng khá là thú vị tại vì lần đầu tiên mình mới được trải nghiệm cái này, ngoài những lúc mình đi biển này kia thôi", chị nói.

Hơn 23 giờ, nước vẫn chưa rút. Người xe chết máy phải dắt bộ, người chưa dám đi tiếp đành tìm chỗ ngồi tạm, chờ nước xuống. Đêm đã khuya, nhiều người vẫn chưa biết bao giờ mới có thể về đến nhà.