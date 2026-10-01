“Cả tháng nay rồi. Chớ hông phải mới đây đâu”, chị Phạm Thị Lành, một người dân sống tại khu vực, ngao ngán nói về tình trạng ngập kéo dài ở hẻm 39 và 41 đường Đặng Thùy Trâm.

Theo chị Lành, cứ mưa xuống là nước lại dâng, trong khi nước cũ chưa kịp rút. Có thời điểm nước ngập đến đầu gối, xe cộ chết máy, người dân gần như không thể đi lại bình thường.

“Xe cộ đi qua không được. Buôn bán cũng không. Đi ra đi vô, con cái đi học cũng không được gì hết. Nói chung là xe nó chết máy hết trơn à”, chị Lành nói.

Nước ngập triền miên ở hẻm TP.HCM: Shipper lội nước, trẻ con xắn quần đi học

Ghi nhận ngày 30.9, sau một trận mưa lớn, nhiều đoạn trong hẻm 39 và 41 tiếp tục ngập sâu. Nước tràn sát mép nhà dân, có đoạn ngập ngang đầu gối.

Điều khiến người dân mệt mỏi là tình trạng này không chỉ xảy ra trong vài giờ sau mưa. Nước cũ chưa rút hết thì một trận mưa khác lại khiến mực nước dâng thêm.

“Cả tháng trời chưa rút đó. Càng mưa càng nhiều. Mưa xuống là đường nào cũng ngập hết trơn. Chỗ này đứng còn được chứ lại đầu kia tới đầu gối luôn. Mấy xe điện nó còn được được chứ xe xăng là chết máy”, chị Lành cho biết.

Không chỉ việc đi lại bị đảo lộn, sinh hoạt của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ đến trường phải xắn quần, cởi giày để qua đoạn ngập. Người đi làm, giao hàng cũng phải tìm cách di chuyển qua những đoạn đường ngập.

Trẻ em đi học phải "xắn quần, cời giày" ẢNH: HỒ HIỀN

Nước ngoài đường tràn vào hẻm, cống thoát nước không kịp

Ông Đoàn Sơn, trưởng khu phố, cho biết tình trạng ngập nghiêm trọng nhất ở khu vực hẻm 39 đã kéo dài khoảng một tuần. Theo ông Sơn, một nguyên nhân khiến nước khó thoát là đường Đặng Thùy Trâm bên ngoài đang được nâng cao, trong khi khu vực hẻm thấp hơn.

“Đường Đặng Thùy Trâm đang được nâng lên 1 mét mấy, nên trong đây rất là thấp. Nước từ ngoài đó tràn vào đây, sình cũng tràn vô đây”, ông Sơn nói.

Sáng 30.9, khi cống thoát nước bị nghẹt, khu phố phải mở nắp cống để xử lý, tạo đường cho nước thoát. Tuy nhiên, theo ông Sơn, lượng nước vẫn không thể rút nhanh.

Ông Sơn cho hay trước đây, nếu không có các dự án đang triển khai, nước thường rút trong khoảng 1 - 2 giờ sau khi mưa. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, nước ngập kéo dài, đặc biệt tại hẻm 39.

“Trước đây nếu không có 2 dự án này thực hiện thì khoảng một tiếng, hoặc 2 tiếng là nước rút rồi. Nhưng nguyên cả tuần này nước cứ ngập vậy, đặc biệt là hẻm 39”, ông Sơn nói.

Người dân đã phản ánh tình trạng này lên phường. Theo ông Sơn, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra và đang liên hệ với đơn vị liên quan để tìm phương án bơm nước, hỗ trợ người dân.

Shipper giao hàng hay chở khách đều ái ngại cảnh lội nước, chết máy ẢNH: HỒ HIỀN

Nước ngập khiến việc đi lại cực kỳ bất tiện ẢNH: HỒ HIỀN

Mòn mỏi chờ nước rút

Trong lúc chờ xử lý, người dân vẫn phải xoay xở với những con hẻm ngập nước và bùn đất. Shipper lội nước giao hàng, người đi làm phải tìm cách tránh những đoạn ngập sâu, còn trẻ nhỏ đến trường phải xắn quần quá đầu gối.

Mỗi trận mưa lại khiến nước dâng thêm, trong khi nước cũ chưa kịp rút, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Với người dân nơi đây, điều mong mỏi trước mắt chỉ đơn giản là sau mỗi trận mưa, nước có thể rút nhanh như trước để việc đi lại, làm ăn và đưa đón con cái không còn cảnh chật vật.