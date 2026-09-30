Tan học, tan làm, nhiều người ghé tiệm internet để thư giãn với vài ván game. Nhưng khi thắng thua còn cuốn hút, hết một ván chưa hẳn đã là lúc đứng dậy ra về.

Quán internet đóng cửa lúc 22 giờ: Tiệm lo doanh thu, người chơi nói gì?

Từ ngày 1.10.2026, theo Quyết định 73 của UBND TP.HCM, các đại lý và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp trò chơi điện tử chỉ được hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ. Với tiệm game, yêu cầu ngừng hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau đã có từ trước. Nhiều người dân, đặc biệt là bậc phụ huynh, đồng tình với quy định này.

Ở phía cửa tiệm internet tại khu vực TP.HCM, việc thông báo giờ ngừng phục vụ đến khách hàng đã và đang được thực hiện, theo anh Nguyễn Hoàng Minh Chiến, quản lý một tiệm internet tại phường Chợ Quán, TP.HCM, tiệm đã thông báo giờ ngừng phục vụ để khách chủ động sắp xếp thời gian đến chơi. Gần đến 22 giờ, tiệm cũng nhắc nhở, khuyến khích khách kết thúc cuộc chơi để về nghỉ ngơi.

Các tiệm internet có dịch vụ trò chơi điện tử phải ngừng hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau theo quy định đã có từ trước ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo anh Chiến, khách chủ yếu đến vào ban ngày, còn buổi tối thường là những người vừa tan làm, muốn dành thời gian giải trí. Dù ngừng phục vụ ban đêm có thể ảnh hưởng đến nguồn thu, anh khẳng định cơ sở vẫn chấp hành quy định về giờ hoạt động.

Việc các tiệm internet ngừng phục vụ lúc 22 giờ nhận được sự đồng tình từ người chơi, với mong muốn có thời gian nghỉ ngơi, giữ sức cho ngày hôm sau ẢNH: CÔNG KHỞI

Việc dừng phục vụ lúc 22 giờ cũng nhận được sự đồng tình từ người chơi. Có người lo thức đêm ảnh hưởng sức khỏe, có người ngại giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn. Dành thời gian giải trí sau giờ học, giờ làm, nhưng các khách hàng này vẫn muốn nghỉ ngơi đúng giờ để hôm sau tỉnh táo.

Quyết định 73 cũng quy định riêng đối với các điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp trò chơi điện tử, không thu cước tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và những điểm công cộng khác. Các điểm này phục vụ theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh. Đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của quyết định, UBND xã, phường, đặc khu có trách nhiệm kiểm tra và xử lý vi phạm về thời gian hoạt động theo thẩm quyền. Việc niêm yết giờ phục vụ vì thế phải đi cùng với thực hiện đúng và kiểm tra việc chấp hành.