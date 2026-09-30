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    Từng bán sạch trong 10 phút, 'hiện tượng' mâm cua dì Ba giờ ra sao?
    VideoĐời sống

    Từng bán sạch trong 10 phút, 'hiện tượng' mâm cua dì Ba giờ ra sao?

    Phước Huỳnh - Nhật Hạ

    Từng là mâm cua hấp được nhiều người tìm đến tại quận 5, dì Ba bất ngờ phải nghỉ bán vì bệnh bướu cổ. Sau một thời gian điều trị, khi sức khỏe dần ổn định, dì quyết định trở lại với công việc quen thuộc.

    Từng là "hiện tượng mạng" với mâm cua hấp tấp nập người mua tại hẻm 565 Nguyễn Trãi (quận 5 cũ, nay là phường An Đông), dì Ba (tên thật là Huỳnh Ngọc Dung) bất ngờ phải nghỉ bán một thời gian dài để điều trị căn bệnh bướu cổ. Vượt qua bạo bệnh, khi sức khỏe dần ổn định, người phụ nữ này quyết định trở lại với góc phố quen thuộc.

    Từng bán sạch trong 10 phút, 'hiện tượng' mâm cua dì Ba giờ ra sao? - Ảnh 1.

    Cua dì Ba từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2018

    ẢNH: LÊ NAM

    Thế nhưng, mâm cua ngày trở lại không còn cảnh hàng chục khách vây quanh, giành giật mua như trước kia. Giữa những ngày buôn bán thưa thớt, dì Ba vẫn kiên nhẫn ngồi bên mâm cua, mong tìm lại những vị khách từng quen.

    Mâm cua dì Ba nức tiếng Sài Gòn ngày ấy, bây giờ ra sao?

    Từng bán sạch trong 10 phút, 'hiện tượng' mâm cua dì Ba giờ ra sao?

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