Những ngày cuối tháng 9.2026, một đoạn đường Trường Sa, TP.HCM bất ngờ trở thành điểm check-in được nhiều người trẻ tìm đến khi hàng cây ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phủ đầy lá vàng.

Check-in đường lá vàng TP.HCM: Đẹp khung hình, ‘bất ổn’ dưới chân?

Giữa lúc mọi người đang mải mê tìm một góc ảnh đẹp, có một chi tiết ít được chú ý hơn nằm ngay dưới chân. Đây vốn là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng chó phóng uế trên các khoảng cỏ. Những ngày gần đây, khi hàng cây lá vàng trở thành điểm check-in, những khoảng cỏ này lại được nhiều người lựa chọn để ngồi, nằm chụp hình.