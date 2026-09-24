    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Check-in đường lá vàng TP.HCM: Đẹp khung hình, ‘bất ổn’ dưới chân?
    VideoĐời sống

    Check-in đường lá vàng TP.HCM: Đẹp khung hình, ‘bất ổn’ dưới chân?

    Anh Anh
    Anh Anh

    Những ngày qua, hàng cây rợp lá vàng trên đường Trường Sa nhanh chóng trở thành tọa độ check-in 'gây sốt', mang đến những khung hình đậm chất thu giữa lòng thành phố. Thế nhưng, phía sau sự lãng mạn ấy lại là một nỗi e ngại hiện hữu: Ngồi xuống rồi, liệu có biết mình đang ngồi ở đâu?

    Những ngày cuối tháng 9.2026, một đoạn đường Trường Sa, TP.HCM bất ngờ trở thành điểm check-in được nhiều người trẻ tìm đến khi hàng cây ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phủ đầy lá vàng.

    Check-in đường lá vàng TP.HCM: Đẹp khung hình, ‘bất ổn’ dưới chân?

    Giữa lúc mọi người đang mải mê tìm một góc ảnh đẹp, có một chi tiết ít được chú ý hơn nằm ngay dưới chân. Đây vốn là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng chó phóng uế trên các khoảng cỏ. Những ngày gần đây, khi hàng cây lá vàng trở thành điểm check-in, những khoảng cỏ này lại được nhiều người lựa chọn để ngồi, nằm chụp hình.

    Tin liên quan

    Những món ăn từng 'làm mưa làm gió' sụt giảm đến 90% khách: Người bán xoay xở ra sao?

    Những món ăn từng 'làm mưa làm gió' sụt giảm đến 90% khách: Người bán xoay xở ra sao?

    Từng tạo nên cơn sốt ẩm thực tại TP.HCM, những món ăn theo xu hướng như trà chanh giã tay, bánh đồng xu, lạp xưởng nướng đá nay ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng khách. Để tiếp tục mưu sinh, nhiều người bán đang chật vật thay đổi cách kinh doanh nhằm bám trụ lại thị trường.

    Lồng đèn kỳ lân hút khách, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm

    Khám phá thêm chủ đề

    check-in Lá vàng chụp ảnh lá vàng chân cầu thị nghè Bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thảm lá vàng Phóng uế chó phóng uế

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận