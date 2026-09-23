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    Lồng đèn kỳ lân hút khách, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm
    VideoĐời sống

    Lồng đèn kỳ lân hút khách, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm

    Tín Trần
    Tín Trần
    Lồng đèn hình kỳ lân đang được nhiều khách chú ý tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TP.HCM trong mùa trung thu 2026. Trong khi có người thích thú chọn mẫu mới làm quà cho cháu, những vị khách khác vẫn tìm chiếc đèn giấy kiếng quen thuộc, nhớ lại thời nhỏ chỉ được đứng ngắm.

    Trung thu 2026 đến gần, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TP.HCM lại đón người dân tìm mua những món quà cho mùa trăng.

    Ghi nhận chiều 22.9, mẫu lồng đèn hình kỳ lân đang được nhiều khách chú ý giữa những kiểu dáng quen thuộc. Nhỏ gọn, nhẹ tay, tạo hình dễ thương, những chú kỳ lân trở thành lựa chọn mới của người đi mua đèn năm nay.

    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm

    Năm nào cũng đến đây chọn quà cho cháu, anh Nguyễn Hồng Châu (phường Bình Đông, TP.HCM) thích thú khi thấy mẫu mã ngày càng đa dạng. Năm nay, anh đi mua sớm hơn thường lệ. Những chiếc lồng đèn với tạo hình dễ thương, vừa túi tiền khiến anh hài lòng với món quà đã chọn.

    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 1.
    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 2.
    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 3.

    Anh Nguyễn Hồng Châu thích thú chọn lồng đèn hình kỳ lân làm quà trung thu cho cháu

    ẢNH: TÍN TRẦN

    Mỗi mùa trung thu, khách lại có thêm những mẫu lồng đèn mới để lựa chọn. Theo ông Trương Hùng, chủ một cửa hàng trên phố lồng đèn Lương Nhữ Học cho biết lồng đèn mẫu hình kỳ lân năm nay được làm bằng loại giấy nhựa, nhẹ, tiện cầm tay. Kiểu dáng mới lạ cũng là điểm khiến người mua thích thú, bên cạnh những mẫu đèn đã quen thuộc qua nhiều mùa.

    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 4.
    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 5.
    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 6.
    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 7.

    Lồng đèn hình kỳ lân với tạo hình dễ thương thu hút người dân dừng ngắm, chọn mua tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học

    ẢNH: VÕ HIẾU

    Mẫu mới có người thích, nhưng cũng có những vị khách đến đây chỉ để tìm lại chiếc lồng đèn quen thuộc ngày nhỏ. Với chị Nguyễn Cao Thanh Vân, đó là lồng đèn giấy kiếng.

    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 8.
    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 9.
    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 10.

    Dù có nhiều mẫu mã hiện đại, những chiếc lồng đèn giấy kiếng vẫn được yêu thích bởi vẻ đẹp thân thuộc, gợi nhớ những mùa trung thu tuổi thơ

    ẢNH: VÕ HIẾU

    Khi chị còn nhỏ, gia đình chưa đủ điều kiện mua, chị thường chỉ đến nhìn ngắm. Bây giờ, khi đã ngoài 40 tuổi, năm nào chị cũng mua cho mình một chiếc. Đi chọn đèn cũng là dịp chị nhớ lại những mùa trung thu ở quê, khi chưa có lồng đèn, đám trẻ vẫn tự tìm cách để có một đêm vui chơi cùng nhau.

    Lồng đèn kỳ lân hút khách dịp trung thu, đèn giấy kiếng níu chân người hoài niệm - Ảnh 11.

    Những chiếc lồng đèn hình kỳ lân nhỏ gọn, ngộ nghĩnh mang đến thêm lựa chọn cho mùa trung thu năm nay

    ẢNH: TÍN TRẦN

    Người chọn mẫu đèn mới để mang về cho cháu, người mua chiếc đèn giấy kiếng cho chính mình. Cùng đến phố lồng đèn, mỗi người lại có một niềm vui riêng.

    Mẫu mã thay đổi qua từng năm, nhưng niềm háo hức đi ngắm, đi chọn đèn vẫn là một phần quen thuộc của nhiều người dân TP.HCM mỗi dịp tết đoàn viên.

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