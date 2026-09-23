Vì sao một điểm ở An Giang trở thành điểm check-in của nhiều người trẻ?

Điểm check-in "hot" của người trẻ

Chỉ cần đứng giữa cánh đồng, phía trước là ruộng lúa trải dài, phía sau là núi Cô Tô xanh ngắt với những vách đá lớn và dòng chữ "Tri Tôn - An Giang", người trẻ đã có một khung hình rất đặc trưng của vùng Bảy Núi. Đây đang là điểm check-in được người trẻ truyền tai nhau.

Điểm check-in đã và đang "hot", thu hút người trẻ thích chụp ảnh ẢNH: CHÍ HIÊN

Không phải một khu vui chơi, cũng không có công trình được thiết kế riêng để sống ảo, nơi này thu hút du khách bởi chính cảnh quan tự nhiên.

Đặng Thị Thu Thảo (26 tuổi, làm việc tại 385 Tô Hiến Thành, P.Diên Hồng, TP.HCM; trước là P.14, Q.10), cho biết: "Vì thấy trên phim rồi nên muốn đến tận nơi. Dòng chữ trên núi trở thành điểm nhận diện, còn cánh đồng phía dưới tạo nên phông nền rộng lớn. Tôi đến nơi đây du lịch, tham quan vào dịp 2.9 vừa qua và đã chụp nhiều ảnh check-in ở nơi này".

Check-in ở cánh đồng lúa xanh vàng trải dài dưới chân núi Cô Tô ẢNH: CHÍ HIÊN

Với nhiều người trẻ hiện nay, sức hút của địa điểm này không chỉ đến từ cảnh đẹp, mà đó còn là cảm giác được bước vào một khung cảnh từng xuất hiện trên màn ảnh.

Theo Hoàng Nhật Minh Kha (22 tuổi, làm việc tại MM Mega Market An Phú (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.Bình Trưng, TP.Thủ Đức), Tri Tôn và vùng Bảy Núi nhiều lần trở thành bối cảnh của các tác phẩm điện ảnh. Có thể kể như gần đây, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng đưa nhiều hình ảnh Tri Tôn lên màn ảnh với những khuôn hình rộng về núi, đồng lúa và hàng thốt nốt.

"Với tôi nói riêng và nhiều người trẻ nói chung, việc nhìn thấy cảnh đẹp trên phim rồi tìm đến tận nơi là một cách trải nghiệm khác. Vì không chỉ muốn xem một cảnh phim, mà muốn đứng vào khung cảnh ấy và tự mình tạo ra một bức ảnh", Kha nói.

Kha cũng cho biết cuối tuần qua đã đi cùng nhóm bạn ở nơi làm việc đến du lịch ở An Giang và ghé đến cánh đồng lúa xanh vàng dưới chân núi Cô Tô.

Nhiều người trẻ rủ gia đình, người thân đến check-in ở khung cảnh đẹp ẢNH: CHÍ HIÊN

Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, làm việc tại 171 Hai Bà Trưng, P.Xuân Hoà, TP.HCM; trước là P.Võ Thị Sáu, Q.3), cho biết: "Tôi biết địa điểm này qua hình ảnh trên phim. Nhìn thấy núi và cánh đồng đẹp quá nên khi có dịp đến An Giang, tôi tìm đến đây. Đứng ngoài đời cảm giác rộng và đẹp hơn trong ảnh".

Cũng theo Minh, điểm khiến khu vực dưới chân núi Cô Tô được yêu thích nằm ở bố cục rất đặc biệt. Khi phía trước là cánh đồng, phía sau là núi. Và đặc biệt, trên nền núi lại có dòng chữ lớn "Tri Tôn - An Giang".

Vào những dịp lễ, cuối tuần, nơi này tập trung đông người trẻ CHÍ HIÊN

Tour du lịch cũng đưa khách về đây, có người muốn đến chụp ảnh cưới

Sức hút của điểm đến không chỉ thể hiện qua những nhóm bạn trẻ tự tìm đường đến. Theo Nguyễn Đỗ Hoàng Anh (28 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại dịch vụ du lịch Phương Ngọc (H.Củ Chi, TP.HCM), trước đây khách thường hỏi những điểm quen thuộc ở An Giang như: Tà Pạ, Tức Dụp, hồ Soài So. "Gần đây khi giới thiệu hành trình, nhiều khách trẻ cũng hỏi có thể dừng ở khu vực dưới chân núi Cô Tô để chụp hình với dòng chữ Tri Tôn – An Giang hay không".

Theo Anh, ưu điểm của điểm chụp ảnh là có thể kết hợp trong hành trình khám phá nhiều địa danh của Tri Tôn, thay vì phải dành riêng cả ngày cho một địa điểm. "Trong khu vực Tri Tôn hiện có nhiều điểm được du khách tìm đến để chụp ảnh như hồ Soài So, hồ Tà Pạ, hồ Soài Chék, đồi Tức Dụp, rừng cây sao, núi Cô Tô...", Anh nói.

Khung cảnh đẹp này từng xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh, MV ca nhạc ẢNH: CHÍ HIÊN

Chị Trần Thị Hạnh Như (32 tuổi, chủ homestay Mây (xã Tri Tôn), cũng cho biết khách đến lưu trú hay hỏi về cánh đồng phía dưới chân núi Cô Tô để chụp ảnh.

Nếu những bức ảnh check-in giúp người trẻ "đánh dấu" một chuyến đi, thì với các cặp đôi, cảnh quan này có thể trở thành phông nền cho một kỷ niệm dài hơn.

Trên TikTok, các hội, nhóm chụp ảnh ở Facebook, dưới bài đăng gồm những hình ảnh check-in ở phía dưới núi Cô Tô, không ít người chia sẻ có ý định chụp ảnh cưới tại địa điểm này.