Rần rần check-in 'thư viện khổng lồ' gợi nhớ đến Starfield Library

Không gian "thư viện" gây choáng ngợp

Wow Center vừa khai trương ngày 19.9 tại khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM. Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, đây là không gian trải nghiệm mang chủ đề "The Museum of Knowledge", kết hợp trưng bày, công nghệ tương tác và giới thiệu các sản phẩm.

Điểm khiến nhiều người trẻ rủ nhau đến check-in là không gian được thiết kế với những kệ sách cao tầng, tạo cảm giác như một "thư viện khổng lồ", gợi nhớ đến gợi nhớ đến Starfield Library tại Seoul (Hàn Quốc).

Tại Wow Center, các khu vực kệ sách, ánh sáng và kiến trúc uốn lượn tạo thành nhiều góc chụp ảnh, khiến nơi đây nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Wow Center mang dáng dấp Starfield Library với các cột sách cao vút thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh

ẢNH: MAI CÁT

Dương Thị Thu Huyền (29 tuổi, P.Tân Bình, TP.HCM) dù ở xa nhưng vẫn rủ bạn ghé thăm vì thấy nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh về Wow Center này trên mạng xã hội. Huyền cho biết cô bị thu hút bởi sự hoành tráng và những cột sách cao lên tận trần nhà giống Starfield Library.

"Tới đây em thấy đẹp, vừa có thể thư giãn, giải trí, vừa có thể đọc sách. Lần đầu bước vào, em khá choáng ngợp trước không gian được đầu tư sang trọng và hiện đại", Huyền nói.

Khách đến tham quan, chụp ảnh với kệ sách ẢNH: MAI CÁT

Các gia đình cũng đưa con đến đây tham quan, giải trí cuối tuần ẢNH: MAI CÁT

Wow Center là không gian trải nghiệm bất động sản. Bên cạnh khu vực mang hình ảnh thư viện, nơi đây còn có sa bàn, công nghệ thực tế ảo, khu căn hộ mẫu và khu vực tư vấn.

Tham quan tại đây, Lê Mỹ Ngọc (26 tuổi, xã Nhà Bè, TP.HCM), cho biết: "Mình thấy khai trương từ hôm qua mà nay mới đến tham quan, rất đẹp, có nhiều góc cho bạn trẻ sống ảo. Cuối tuần đến thư giãn, đọc sách cũng thú vị".

Cột sách cao "đụng trần" là điểm nhấn kéo khách đến Wow Center ẢNH: MAI CÁT

Người trẻ tìm đến để tham quan, check-in

Phạm Thị Thúy (25 tuổi, P.Hiệp Phước, TP.HCM), cho biết điều ấn tượng nơi đây là rộng rãi, thoáng mát và hiện đại, tạo cảm giác thoải mái trong quá trình tham quan.

Các bạn trẻ đến Wow Center giải trí, lưu lại khoảnh khắc đẹp tại đây

ẢNH: MAI CÁT

Kệ đầy ắp những cuốn sách khác nhau thành background chụp ảnh thu hút các bạn trẻ

ẢNH: MAI CÁT

Còn Hoàng Kim Ngọc (26 tuổi, P.Tân Thuận, TP.HCM), cho biết hình ảnh không gian ở Wow Center khiến cô liên tưởng ngay đến Starfield Library nên tò mò tìm đến.

"Khi đến đây mình rất bất ngờ bởi một không gian được dựng lên lại hoành tráng đến vậy, với hàng trăm cuốn sách, có nhiều thể loại khác nhau để khách khám phá", Ngọc chia sẻ.

Sách được trưng bày tại đây khá đa dạng ẢNH: MAI CÁT

Đến Wow Center khách có thể khám phá nhiều thể loại sách khác nhau

ẢNH: MAI CÁT

Không phải là thư viện truyền thống chỉ để mượn và đọc sách, Wow Center hút người trẻ đến tham quan vì không gian nhiều trải nghiệm ẢNH: MAI CÁT

Sau khi tham quan và tìm hiểu, theo Ngọc, đây không phải thư viện theo mô hình truyền thống mà là một không gian được xây dựng vừa giải trí vừa để giới thiệu sản phẩm bất động sản. Nhưng điều khiến cô chú ý là cách đơn vị đầu tư kết hợp hình ảnh với không gian trải nghiệm công nghệ và đọc sách.