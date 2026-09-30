Sau một cơn mưa lớn, đường Đặng Thùy Trâm (ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) sình lầy, trơn trượt. Sáng 30.9.2026, xe máy qua đây phải chạy thật chậm. Bánh xe vừa cán vào những vũng bùn là nhiều người loạng choạng, trong khi ổ gà, hố nước xuất hiện chi chít trên mặt đường.

Đường Đặng Thùy Trâm sình lầy, hàng quán ế ẩm: ‘Khách ngại ghé, buôn bán sao nổi’

Mặt đường còn xuất hiện nhiều ổ gà, hố nước khiến việc đi lại càng khó khăn, nhất là với người đi xe máy.

Theo người dân sống lâu năm trên tuyến đường, tình trạng trơn trượt diễn ra thường xuyên. "Ôi giời ôi, té là chuyện bình thường. Đi xe máy trượt té đầy. Nguyên cả tuyến này cứ trơn trượt. Đi xe máy cái trượt là té. Nhất là phụ nữ và sinh viên đi nhiều", một người dân cho biết.

Không chỉ đi lại khó khăn, những ngày mưa, nước còn tràn vào các con hẻm dẫn vào khu dân cư. Có nơi nước ngập gần nửa bánh xe, người dân phải quay đầu hoặc chạy xe lên lề để tránh.

Mưa sình lầy, nắng bụi, hàng quán ế ẩm

Theo phản ánh của người dân, một số khu vực thấp dọc đường Đặng Thùy Trâm thường bị nước dồn xuống sau khi mặt đường được nâng cao. Khi mưa lớn, nước đọng trước nhà và hàng quán, có nơi phải mất nhiều ngày mới rút.

Tình trạng này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của người dân. Một người bán hàng trên đường Đặng Thùy Trâm cho biết lượng hàng bán ra hiện chỉ còn khoảng một phần ba so với trước.

'7 tháng nay rồi. 100 cái quán ở đây người ta trả mặt bằng hết rồi. Dãy này người ta trả hết rồi', một người dân cho biết. Theo người này, những hộ có nhà riêng còn có thể cố gắng buôn bán, còn người thuê mặt bằng thì khó trụ lại khi khách ít và đường sá thường xuyên ngập, lầy lội.

Nước ngập quán cơm của vợ chồng ông Tô Thanh Nam ẢNH: HỒ HIỀN

Vợ chồng ông Tô Thanh Nam, chủ một quán cơm trên đường Đặng Thùy Trâm, cũng rơi vào cảnh chuẩn bị đồ để bán rồi lại phải mang về khi nước ngập trước quán.

Ông Nam cho biết tình trạng nước đọng kéo dài khoảng 3 tháng nay. Trước đây, dù mưa lớn gây ngập, nước thường rút vào ngày hôm sau. Hiện nay, có những đợt phải mất 3 - 4 ngày nước mới rút hết.

'Ngán lắm. Giờ chú soạn đồ này đi xuống bán nè, nhưng nước thế này thì sao mà bán', ông Nam nói.

Ông Nam cho biết nước cũ chưa kịp rút thì mưa lớn lại ập xuống, cứ thế đọng nước cả tháng trời ẢNH: HỒ HIỀN

Theo ông Nam, trong quá trình thi công đường, một số vị trí cống bị ảnh hưởng khiến nước khó thoát. 'Làm đường nên mấy cái cống nó bít hết. Mưa mà nước như vậy là nó đọng luôn. 3 - 4 ngày nó mới rút', ông Nam cho biết.

Người chủ quán mong công trình sớm hoàn thành để người dân có thể trở lại buôn bán bình thường. 'Tôi chỉ mong mấy nhà đầu tư làm đường thì làm lẹ làng lên cho bà con còn buôn bán làm ăn. Đường sá kiểu này mà mưa xuống cái là lầy lội lắm, bà con không buôn bán gì được hết', ông Nam nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phan Thống Nhứt, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bình Lợi Trung, cho biết công trình cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm đang được thi công theo giấy phép của Sở Xây dựng TP.HCM.

Dự kiến đến tháng 10.2026, đơn vị thi công sẽ hoàn chỉnh mặt đường và đưa vào sử dụng.

Trong lúc chờ công trình hoàn thiện, người dân trên đường Đặng Thùy Trâm vẫn phải xoay xở với cảnh mưa thì sình lầy, nước dồn vào hai bên, nắng lại bụi bặm.

Điều người dân mong nhất lúc này là công trình sớm hoàn thành, để con đường trở lại thông thoáng, an toàn và cuộc sống hai bên tuyến đường cũng sớm ổn định.