Buổi tối chật vật vì mưa lớn: Người kê bếp, người chắn cửa, người dắt xe qua dòng nước

Chiều tối 1.10.2026, một trận mưa lớn kèm dông gió và sấm chớp trút xuống nhiều khu vực TP.HCM. Chỉ sau một thời gian ngắn, nước bắt đầu dâng tại nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Đây là hình ảnh tại một con hẻm ở phường Thạnh Mỹ Tây, nước từ ngoài đường tràn vào hẻm rồi tiếp tục dâng trước cửa nhiều nhà. Dù đã chủ động xây gờ cao để hạn chế nước tràn vào, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền vẫn không tránh khỏi cảnh nước vượt qua cửa, len vào bên trong.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện qua khu vực bị ngập gặp khó khăn, một số xe chết máy khiến người dân phải xuống xe, dắt bộ vào hẻm ẢNH: SẦM ÁNH





Dù đã chủ động xây gờ cao để hạn chế nước tràn vào, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền vẫn không tránh khỏi cảnh nước vượt qua cửa, len vào bên trong ẢNH: SẦM ÁNH

Trước tình huống này, người dân phải kê cao bếp, đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt. Người dùng ván, người chắn cửa, người tranh thủ tát nước ra ngoài, cố hạn chế nước tiếp tục tràn vào nhà. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện qua khu vực bị ngập gặp khó khăn, một số xe chết máy khiến người dân phải xuống xe, dắt bộ vào hẻm.

Cách đó không xa, tại hẻm 135 đường Nguyễn Hữu Cảnh, nước cũng dâng quá nửa bánh xe, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Trước tình huống này, người dân phải kê cao bếp, đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ tràn vào nhà dân, nước còn ngập khắp đường Nguyễn Hữu Cảnh, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều đoạn ùn ứ. Một số xe không thể tiếp tục di chuyển khi nước dâng cao.

Cơn mưa kéo dài từ khoảng 17 giờ đến hơn 19 giờ khiến nước tại nhiều điểm thấp không kịp thoát. Theo các chuyên gia khí tượng, trận mưa dông hình thành do sự tương tác của nhiều hình thái thời tiết, kết hợp với nhiễu động gió đông yếu tác động đến khu vực.

Tuy nhiên, với những khu dân cư thường xuyên chịu cảnh nước tràn vào nhà, câu chuyện không chỉ nằm ở một trận mưa lớn. Người dân cho rằng một số cửa ngõ thoát nước ra kênh rạch còn bị bồi lấp hoặc ảnh hưởng bởi các công trình, khiến nước rút chậm hơn.