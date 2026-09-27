Chiều 27.9.2026, đúng vào giờ tan tầm, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, TP.HCM xuất hiện ngập do triều cường.

Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên có xe container qua lại. Nước ngập không quá sâu nhưng khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc, nhất là xe máy khi qua những đoạn trũng.

Chiều 27.9.2026, đúng vào giờ tan tầm, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, TP.HCM xuất hiện ngập do triều cường ẢNH: TRẦN HUY

Triều cường kết hợp mưa, đường Trần Xuân Soạn ngập đúng giờ tan tầm

Theo người dân, đợt triều cường lần này không gây ngập sâu nên việc đi lại vẫn tương đối thuận tiện, tình trạng xe chết máy cũng ít gặp hơn so với trước.

Tuy nhiên, khoảng 17 giờ, khi mưa xuất hiện đúng lúc triều cường dâng và trùng với giờ tan tầm, lượng phương tiện qua lại đông khiến dòng xe phải di chuyển chậm hơn. Xe máy chủ yếu đi sát mép đường hoặc chạy chậm qua những đoạn có nước, trong khi các phương tiện lớn vẫn liên tục lưu thông qua khu vực.

Một số sạp hàng ven đường cũng bị ảnh hưởng do triều cường, người dân phải kê cao đồ đạc, hàng hóa để tránh nước tràn vào.

Theo người dân, đợt triều cường lần này không gây ngập sâu nên việc đi lại vẫn tương đối thuận tiện, tình trạng xe chết máy cũng ít gặp hơn so với trước ẢNH: TRẦN HUY

Theo cơ quan khí tượng, mực nước trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch.

Đến sáng 27.9, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè đã xấp xỉ hoặc vượt báo động 2, trong khi trạm Thủ Dầu Một vượt báo động 3 khoảng 5 cm.

Dự báo, mực nước sẽ còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh trong khoảng ngày 28 - 30.9.2026. Tại Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt khoảng 1,6 - 1,65 m, xấp xỉ hoặc vượt báo động 3 khoảng 5 cm.

Trong những ngày này, nếu mưa lớn xuất hiện cùng lúc nước triều dâng, các khu vực thấp và ven sông ở TP.HCM có thể phát sinh ngập cục bộ. Người dân khi qua những tuyến đường này cần chủ động giảm tốc, quan sát mặt đường và chú ý khi mực nước tiếp tục lên.