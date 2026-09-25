Mưa lớn kéo dài từ khoảng 15 giờ đến 19 giờ ngày 25.9.2026 khiến đường Mã Lò, đoạn từ đường Chiến Lược đến Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM ngập sâu.

Đường Mã Lò ngập sâu sau mưa lớn, người dân chờ nước rút mới dám về nhà

Có chỗ nước dâng gần nửa mét, phủ kín mặt đường. Hàng loạt xe máy cố chạy qua bị chết máy, người dân phải xuống xe, bì bõm dắt bộ giữa dòng nước.

Không ít người chọn cách tấp xe lên vỉa hè, đứng chờ nước rút. Có người nhà chỉ cách điểm ngập vài chục mét nhưng vẫn chưa thể về.

Theo người dân, mỗi khi mưa lớn, đoạn đường này thường xuyên ngập. Thời gian chờ nước rút có thể kéo dài từ 30 - 45 phút, khiến hành trình về nhà sau giờ học, giờ làm cũng bị kéo dài.

Trong lúc đó, nhiều phương tiện vẫn cố vượt qua điểm ngập. Mỗi khi ô tô chạy ngang, nước lại dồn thành sóng, khiến người đi xe máy càng khó giữ thăng bằng.

Đường thành sông sau mưa lớn ở TP.HCM

Một người dân cho biết do thường xuyên đi qua khu vực này, anh đã quen với cảnh "mưa là ngập". Chiếc xe từng phải sửa sau những lần chết máy vì nước.

Đến khoảng 19 giờ, nước vẫn chưa rút hết. Nhiều người tiếp tục phải tìm đường vòng hoặc đứng chờ để có thể trở về nhà an toàn.