Công an TP.HCM tìm người bị tố giác vụ hứa 'lo' hủy quyết định giám đốc thẩm

Ngày 25.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm bà N.T.T.A (63 tuổi, quê TP.Hải Phòng, ở phường An Khánh, TP.HCM) để giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác của người dân liên quan đến hành vi hứa hẹn giúp khiếu nại quyết định giám đốc thẩm.

Ngày 26.6.2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đang tiến hành xác minh, giải quyết đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Đ.T.L (65 tuổi, ở TP.HCM).

Theo nội dung đơn tố giác, bà L. tố cáo bà N.T.T.A (tự xưng là cộng tác ở một tờ báo) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo PC01, sự việc bắt nguồn từ khoảng tháng 12.2019 - 10.2020. Trong khoảng thời gian này, bà A. đã nhận lời giúp bà L. thực hiện việc khiếu nại, yêu cầu hủy Quyết định Giám đốc thẩm số 273/2019/DS-GĐT ngày 8/11/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM.

Tuy nhiên, bà L. đã đưa cho bà A. vài tỉ đồng, nhưng đến năm 2024 bà L. không thể liên lạc với bà A. để giải quyết vụ việc. Đến tháng 5.2024, bà L. gửi đơn đến cơ quan công an để tố giác hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định hiện nay bà N.T.T.A không cư trú tại nơi đăng ký thường trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị N.T.T.A nhanh chóng đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ: số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng để làm rõ các nội dung liên quan.