Công an TP.HCM triệt phá đường dây gas giả, tuồn ra thị trường hơn 42.000 bình

Ngày 23.9, Công an TP.HCM cho biết thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03 - Công an TP.HCM) vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô cực lớn.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 10 bị can gồm: Lê Văn Đức (34 tuổi), Hồ Sỹ Thiện (37 tuổi), Lê Thị Thủy (32 tuổi), Ngô Sĩ Mạnh (44 tuổi), Nguyễn Xuân Thắng (45 tuổi), Hồ Sỹ Hải (37 tuổi), Lê Xuân Hảo (44 tuổi), Bàn Hữu Nguyên (41 tuổi), Hà Xuân Trường (52 tuổi) và Trần Văn Hoài Hận (41 tuổi) về tội "sản xuất hàng giả" và "buôn bán hàng giả".

Các bị can trong đường dây sản xuất gas giả ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 4.8.2026, PC03 bất ngờ kiểm tra một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG trái phép, không có giấy tờ theo quy định.

Công an thu giữ khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn, hệ thống máy móc thiết bị sang chiết cùng số lượng lớn vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas...

'Hô biến' gas trôi nổi thành thương hiệu lớn, tuồn ra thị trường hơn 42.000 bình

Theo điều tra, các đối tượng thu mua LPG trôi nổi không rõ nguồn gốc, đưa về kho sang chiết lậu vào các loại bình đã qua sử dụng (loại 6kg, 12kg, 45kg) của các hãng uy tín, sau đó phân phối qua hệ thống đại lý hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng để hưởng chênh lệch giá.

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định; một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. PC03 đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Thống kê sơ bộ cho thấy, tính đến thời điểm bị triệt phá đường dây gas giả, đường dây này đã tuồn ra thị trường hơn 505.000 kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg, tổng trị giá tương đương hàng thật lên tới 18,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan công an nhấn mạnh hành vi của một số đại lý vì ham rẻ đã chấp nhận mua nguồn gas không hóa đơn, vô tình trở thành "cánh tay nối dài" tiếp tay cho hàng giả xâm nhập vào nhà dân.

Theo Công an TP.HCM, các cơ sở sang chiết trái phép thường nằm xen kẽ trong khu dân cư, không đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Vỏ bình không được kiểm định kỹ thuật có nguy cơ rò rỉ khí cực cao, dễ gây cháy nổ, ngạt khí, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối cảnh giác, chỉ mua gas tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ tem niêm phong và nhãn mác. Khi phát hiện các kho xưởng hoặc đại lý có dấu hiệu sang chiết, kinh doanh gas trái phép, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý nghiêm theo pháp luật.