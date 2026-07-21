Lừa nhận 1,7 tỉ đồng để ‘chạy’ án

Ngày 21.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận (46 tuổi, trú khu phố Hải Hòa 3, P.Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để "chạy án".

Bị can Trần Văn Thuận

ẢNH: NGUYỄN NHUNG

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 11.2025, anh P.V.Đ bị phát hiện có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Trong thời gian này, thông qua sự giới thiệu của một người quen, vợ anh Đ. là chị N.T.G được biết Trần Văn Thuận có thể lo "chạy án" cho chồng mình. Sau khi gặp gỡ, Thuận nói có mối quan hệ với người có chức vụ trong cơ quan nhà nước và khẳng định chỉ cần đưa 1,7 tỉ đồng sẽ có thể "chạy" để anh Đ. được "trắng án".

Tin tưởng lời hứa, vợ chồng chị N.T.G đã giao đủ 1,7 tỉ đồng cho Thuận. Tuy nhiên, sau đó việc "chạy án" không thành.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Trần Văn Thuận không có mối quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn như đã nói và cũng không có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án.

Theo cơ quan điều tra, dù biết không thể "chạy án" cho anh P.V.Đ, nhưng do cần tiền làm ăn, Thuận đã đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng bị hại tin tưởng giao tiền, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,7 tỉ đồng.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.