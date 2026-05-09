Khởi tố các bị can dùng chiêu 'cập nhật VNeID' để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 8.5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 3 bị can liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

3 đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: Q.N

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Đạt (32 tuổi) và Nguyễn Thị Chuyên (25 tuổi, cùng trú Hà Nội) bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Nguyễn Thanh Bình (36 tuổi, trú Hà Nội) bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thanh Bình tạo vỏ bọc là người tư vấn thi hộ, làm hộ chứng chỉ ngoại ngữ IELTS và PTE nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook chạy quảng cáo nhắm tới người Việt Nam đang sinh sống tại Úc và Canada, đưa thông tin có thể bố trí người thi hộ với giá từ 30 - 36 triệu đồng.

Sau khi tạo lòng tin, Bình yêu cầu các bị hại chuyển trước tiền lệ phí rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 38 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Thị Chuyên, cơ quan điều tra xác định các đối tượng giả danh cán bộ chính quyền, công an cấp xã gọi điện cho người dân với lý do hỗ trợ cập nhật căn cước công dân và tài khoản VNeID sau sáp nhập địa giới hành chính.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại kết bạn qua Zalo, Facebook, chia sẻ màn hình điện thoại và cung cấp mã OTP ngân hàng để chiếm quyền sử dụng tài khoản rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, công an xác định nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 142 triệu đồng của nhiều bị hại.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chia sẻ màn hình điện thoại hay chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại và mạng xã hội.

Người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cần sử dụng các nền tảng chính thống như ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia để tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.