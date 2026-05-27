Bắt 2 bị can lừa 'chạy án' chiếm đoạt 19 tỉ đồng

Trần Ngọc
27/05/2026 17:02 GMT+7

Lừa 'chạy án' để chiếm đoạt 19 tỉ đồng của nạn nhân, 2 người đàn ông ở An Giang bị công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 27.5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền (34 tuổi, ở phường Long Phú) và Lê Ngọc Đức (34 tuổi, ở xã Nhơn Hội, cùng thuộc tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là 2 bị can lừa "chạy án" để chiếm đoạt số tiền 19 tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam bị can Lê Ngọc Đức để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 19 tỉ đồng "chạy án"

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Phước Tiền có tiền án về tội trộm cắp tài sản bị phạt tù năm 2018. Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết với Lê Ngọc Đức, đang chấp hành án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đầu năm 2026, sau khi T.B.D (27 tuổi, ở xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) bị Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc thì bà N.T.C (55 tuổi, mẹ của D., ở xã Khánh Bình) tìm đến Đức, lúc này đã chấp hành hình phạt tù trở về địa phương sinh sống, để nhờ giúp đỡ.

Đức biết Tiền đã chấp hành hình phạt tù xong từ năm 2019 và đã trở về địa phương nên liên hệ để bàn cách lừa đảo "chạy án" cho con của bà C.

Bị can Nguyễn Phước Tiền bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Từ đó, Đức và Tiền tìm đến nhà bà C. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình có "quen biết lãnh đạo ở trung ương", có thể lo cho D. được về nhà, thoát án.

Tin tưởng, từ đầu tháng 2 - 4.2026, gia đình bà C. nhiều lần đưa cho Tiền và Đức tổng số tiền 19 tỉ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Tiền và Đức chia nhau tiêu xài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án lừa "chạy án" nêu trên theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang (số 4 Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phối hợp điều tra.

Cựu phó phòng cảnh sát hình sự nhận 3,5 tỉ 'chạy án' cho doanh nghiệp sữa giả

Viện kiểm sát cáo buộc cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ nhận tiền rồi đi gặp 'người có thẩm quyền' để hỏi thông tin, nhờ giúp đỡ doanh nghiệp sữa giả.

