Cựu phó phòng cảnh sát hình sự nhận 3,5 tỉ 'chạy án' cho doanh nghiệp sữa giả

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường.

Trong số này có Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Hai bị can Cường và Hà cùng bị truy tố về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Công nhân đóng hộp thành phẩm sữa giả tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị bán ra thị trường ẢNH: CAND

Hàng chục bị can khác bị truy tố về một hoặc nhiều tội, gồm "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "môi giới hối lộ", "nhận hối lộ","đưa hối lộ".

Đáng chú ý, bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sản xuất sữa giả, che giấu doanh thu ngàn tỉ

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 - 2025, Vũ Mạnh Cường thành lập, điều hành Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và nhiều doanh nghiệp khác.

Cường cùng các bị can trong đường dây chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm từ việc làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, cho đến thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Nhóm này đã sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỉ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỉ đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định, để che giấu doanh thu thực tế, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Thực tế, tổng doanh thu của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế hơn 115 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 1.061 tỉ đồng.

Hành vi này gây thiệt hại về thuế hơn 106 tỉ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 100 tỉ đồng.

Nhờ "chạy án" khi sai phạm bị phanh phui

Vẫn theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường còn thông qua các mối quan hệ để đưa hối lộ cho một số cá nhân để thực hiện hành vi trái pháp luật, được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm tìm cách kết nối, đưa tiền nhờ giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật.

Tuy nhiên, khi được ông Nguyễn Văn Hòa (cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng) và Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho Công ty Rance pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự, bị can vẫn nhận lời.

Viện kiểm sát cáo buộc, ông Hưng đã nhiều lần gặp ông Quân và Hòa trao đổi công việc; nhận 100 triệu đồng từ ông Hòa và 140.000 USD (tương đương 3,4 tỉ đồng) từ ông Quân.

Sau đó, ông Hưng cùng ông Hòa đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Hưng chỉ khai đã nhận 100 triệu đồng từ ông Hòa, không nhận 140.000 USD do ông Quân đưa. Song, kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định ông Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho 2 công ty sữa.

Hành vi của bị can này đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.