Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia đến từ Kỹ năng Sinh tồn - Survival Skills Vietnam (SSVN), sẽ mang đến cho người xem những hướng dẫn cụ thể xoay quanh các tình huống thường gặp ở trẻ sơ sinh khi bị ọc sữa hoặc hóc thức ăn dặm. Từ trường hợp trẻ còn tỉnh, ho yếu hoặc không thể tự đẩy dị vật ra ngoài, cần thực hiện vỗ lưng đúng cách để khai thông đường thở, đến tình huống nghiêm trọng hơn khi trẻ tím tái, ngưng thở, cần nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi. Qua đó, chuyên gia giúp người xem nhận diện dấu hiệu nguy hiểm, tránh những sai lầm phổ biến và thực hiện đúng các bước sơ cứu trẻ sơ sinh để bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ.

Bác sĩ ơi: Làm sao sơ cứu trẻ sơ sinh bị ọc sữa, hóc thức ăn dặm?