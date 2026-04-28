Bác sĩ ơi: Cứu người hóc dị vật sắp ngưng thở phải làm sao?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia đến từ Kỹ năng Sinh tồn - Survival Skills Vietnam (SSVN), sẽ mang đến cho người xem những hướng dẫn cụ thể xoay quanh hai tình huống nghiêm trọng khi nạn nhân hóc dị vật nhưng sơ cấp cứu ban đầu không thành công. Từ trường hợp nạn nhân vẫn còn tỉnh nhưng không thể tự tống dị vật ra ngoài, cần chuyển sang thực hiện sốc phổi ở tư thế nằm, cho đến tình huống nặng hơn khi nạn nhân ngưng thở, cần tiến hành hồi sức tim phổi khẩn cấp. Qua đó, chuyên gia giúp người xem hiểu rõ cách nhận diện mức độ nguy hiểm và thực hiện đúng các bước xử lý để tăng cơ hội sống cho nạn nhân.

Bác sĩ ơi: Trường hợp cứu người hóc dị vật sắp ngưng thở phải làm sao?