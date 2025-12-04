Nam thanh niên cứu người trên xe khách: 45 giây hồi sức tim phổi giành sự sống

Theo anh Phan Nhật Linh (30 tuổi, ở TP.HCM), nhân viên Khoa Hồi sức tích cực của một bệnh viện tại TP.HCM, sự việc trên xảy ra khi xe khách đang qua khu vực phường Phú Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ). Hành khách gặp nạn là người đàn ông 36 tuổi, ở Tây Ninh. Anh ngồi cách bệnh nhân 2 hàng ghế. Xe đang chạy thì anh thấy người đàn ông này đột ngột co giật chân tay, thở gấp rồi gục xuống bất động.

“Lúc đó tôi liền chạy lên, giới thiệu mình là nhân viên y tế và xin phép cấp cứu. Bắt mạch cảnh thì gần như không còn, tức bệnh nhân đã ngưng tim”, anh Linh cho hay.

45 giây cứu người ngưng tim trên xe khách

Không gian giữa hai hàng ghế chật hẹp, khiến việc đặt bệnh nhân nằm xuống để sơ cứu là không khả thi. Anh Linh buộc phải để bệnh nhân dựa vào trụ ghế rồi tiến hành ép tim, đồng thời nhờ 2 hành khách giữ đầu và thân, 1 người khác giữ nạn nhân để tạo điểm trụ cho thăng bằng.

Anh Linh trong quá trình cứu hành khách ngưng tim trên xe khách ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc cứu người. Tình huống này tôi thường xuyên gặp tại bệnh viện nên nhanh chóng xin phép cấp cứu, rồi ép tim cho bệnh nhân. Không gian trên xe chật hẹp, không có dụng cụ máy móc hỗ trợ. Rất may, sau khoảng 45 giây ép tim liên tục, mạch anh đập trở lại, tôi thở phào nhẹ nhõm", anh Linh kể lại.

Tài xế lập tức cho xe chạy thẳng vào cổng cấp cứu bệnh viện gần đó. Nhân viên bảo vệ hỗ trợ đưa bệnh nhân xuống xe, khi vào bệnh viện, bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể ngồi dậy.

Nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp

Anh Linh bàn giao bệnh nhân cho ê kíp cấp cứu, cung cấp lại toàn bộ diễn tiến rồi rời đi. Hôm sau, anh được báo lại rằng bệnh nhân đã xuất viện, sức khỏe ổn định.

Dù không trực tiếp theo dõi kết quả chẩn đoán, anh Linh nhận định tình trạng xảy ra trên xe phù hợp với nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến ngưng tim đột ngột. Việc ép tim đúng kỹ thuật giúp tái lập tuần hoàn và cứu sống bệnh nhân.

"Thấy người nguy kịch thì cứu thôi"

Trước nhiều bình luận khen ngợi trên mạng xã hội, anh Linh chia sẻ do đã có kinh nghiệm và nghĩ tới việc cứu người nên anh mới mạnh dạn sơ cứu cho bệnh nhân.

Anh Phan Nhật Linh Ảnh: NVCC

Theo anh Linh, ở nhiều nước phát triển, người dân được trang bị kiến thức sơ cứu và có máy sốc tim tự động (AED) đặt nơi công cộng. Tuy nhiên, chi phí máy lên đến hàng trăm triệu đồng khiến việc triển khai rộng rãi ở Việt Nam còn khó khăn.

Anh Linh hiện công tác tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của một bệnh viện ở TP.HCM. Anh cho biết đây hành động cứu người vừa qua chỉ là phản xạ nghề nghiệp, thấy người nguy kịch thì cứu thôi. "Lúc đó tôi không nghĩ gì ngoài việc phải làm cho đúng và càng sớm càng tốt", anh Linh chia sẻ.