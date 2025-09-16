Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đang khám bệnh, người phụ nữ bỗng khó thở, ngưng tim

Gia Bách
Gia Bách
16/09/2025 19:21 GMT+7

    Trong lúc khám bệnh tại bệnh viện, người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ khó thở, ngưng tim được cấp cứu kịp thời.

Chiều 16.9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết vừa cứu sống một ca hy hữu: bệnh nhân đang khám bệnh thì bất ngờ khó thở, ngưng tim do thuyên tắc phổi.

Đang khám bệnh , người phụ nữ 62 tuổi ngưng tim do thuyên tắc phổi bất ngờ - Ảnh 1.

Bệnh nhân là bà V.T.T bất ngờ ngưng tim do thuyên tắc phổi

ẢNH: G.B

Trước đó, bệnh nhân là bà V.T.T (62 tuổi, ở xã Lương Thế Trân, Cà Mau) trong lúc khám bệnh, bà T. bất ngờ khó thở rồi ngất xỉu. Ngay sau đó, bà T. được đưa gấp vào khoa cấp cứu. 

Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân biến chứng ngưng tim, huyết áp không đo được. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân nguy cơ cao do tắc động mạch phổi, một bệnh lý có thể gây tử vong nhanh.

Khoảng 10 phút sau khi được hồi sức, tim bệnh nhân đập lại. Kết quả can thiệp sau đó ghi nhận 2 động mạch phổi của bệnh nhân bị tắc nghẽn bởi huyết khối. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành lấy huyết khối cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Nội tim mạch để tiếp tục điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Lê Ngọc Quang, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, sức khỏe bệnh nhân T. hiện đã hồi phục. "Điều may mắn là bệnh nhân phát bệnh ngay tại khu vực bệnh viện. Nếu xảy ra ở nhà hoặc nơi khác, khả năng cứu sống gần như bằng không vì thuyên tắc phổi có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong tích tắc", bác sĩ Quang nói.

Theo bác sĩ Quang, thuyên tắc phổi (Pulmonary Embolism - PE) là một trong 3 bệnh lý tim mạch phổ biến nhất thế giới, chỉ sau bệnh động mạch vành và đột quỵ. Tỷ lệ mắc PE cấp tính dao động từ 39 - 115 ca/100.000 dân/năm, với hơn 30% trường hợp tử vong trước khi được chẩn đoán và điều trị. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 100.000 ca tử vong liên quan đến căn bệnh này.

Trường hợp bệnh nhân T. ở Cà Mau cho thấy sự nguy hiểm của thuyên tắc phổi, đồng thời là một trong những ca hy hữu được cứu sống khi bệnh nhân phát bệnh ngay khi đang khám tại bệnh viện.

