Sức khỏe

Nữ điều dưỡng kịp thời cứu trẻ 19 tháng tuổi ngưng tim

Bá Cường
Bá Cường
17/11/2025 09:09 GMT+7

Phát hiện trong làng có một trẻ em bị ngưng tim do rơi xuống hồ nước, nữ điều dưỡng Lê Thị Hà đã kịp thời xử lý tình huống giúp trẻ qua cơn nguy kịch.

Ngày 17.11, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa hoàn thành thủ tục xuất viện cho cháu bé trước đó bị ngưng tim khi rơi xuống hồ nước.

Nữ điều dưỡng kịp thời cứu trẻ 19 tháng tuổi ngưng tim- Ảnh 1.

Cháu P. được xuất viện sau gần 2 tuần điều trị

ẢNH: BÁ HOÀNG

Trước đó, vào ngày 4.11, cháu T.N.G.P (19 tháng tuổi, trú tại xã Triệu Phong, Quảng Trị) không may bị rơi xuống hồ nước, sau 5 - 7 phút, chị gái mới phát hiện và đưa P. lên bờ.

May mắn, cháu P. ở cùng làng với chị Lê Thị Hà (điều dưỡng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị), phát hiện vụ việc chị Hà đã lập tức có mặt, dùng kinh nghiệm và xử lý tình huống ngưng tim.

Sau 10 phút cấp cứu, cháu P. có dấu hiệu tích cực và chuyển vào Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải sau đó chuyển lên Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục được hồi sức tích cực. 

Sau 12 ngày điều trị, hiện tại tình trạng cháu P. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ổn định và được xuất viện vào ngày 15.11.

Gia đình cháu P. đã gửi lời cám ơn đến nữ điều dưỡng Hà đã kịp thời sơ cứu giúp cháu qua giai đoạn nguy kịch.

Một người đàn ông ở Quảng Trị khi ra vườn đã bị rắn độc cắn, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó hay tin đã lập tức điều động phương tiện đưa người đàn ông đi cấp cứu kịp thời.

