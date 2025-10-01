Quảng Trị: Bị rắn độc cắn, người đàn ông được CSGT đưa đi viện cấp cứu

Sáng 1.10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận một trường hợp bị rắn độc cắn vào tối qua, hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Ông H. được lực lượng CSGT Quảng Trị dùng xe chuyên dụng chở đi cấp cứu do bị rắn độc cắn ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 30.9, ông N.V.H (64 tuổi, trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, Quảng Trị) ra khu vườn ở gần rừng thì bị rắn độc cắn. Ông H. hoảng loạn sau đó được người dân ở gần đến sơ cứu và tìm hỗ trợ.

Cùng thời điểm nói trên, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ ở gần đó hay tin, đã lập tức di chuyển đến hiện trường và đưa ông H. đi cấp cứu.

Ông H. được đưa lên xe chuyên dụng của lực lượng CSGT và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu cách nhà hơn 30 km.

Ông H. được các y, bác sĩ sơ cứu kịp thời và hiện đang điều trị, theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng tỉnh táo.