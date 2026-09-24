Túi quà trong vụ 'chạy án' cho đường dây sữa giả: 140.000 USD hay 2 hộp xì gà?

TAND TP.Hà Nội đang xét xử 29 bị cáo liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường.

Giữ vai trò điều hành đường dây này là 2 bị cáo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đường dây sản xuất sữa giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Chi tiền tỉ để "chạy án" nhưng không thành

Hồ sơ vụ án cho thấy, cuối tháng 12.2024, Cục Cảnh sát môi trường (C05, Bộ Công an) kiểm tra 2 công ty Rance Pharma và Hacofood, tạm giữ nhiều sản phẩm sữa để kiểm tra, xác minh.

Vì vậy, Hà đã bàn bạc, thống nhất với Cường tìm người giúp chỉ bị xử lý hành chính mà không bị xử lý hình sự. Người được tin tưởng là Phạm Gia Khải, bạn quen biết của Hà.

Được Hà đặt vấn đề, Khải nhận lời, liên hệ với Nguyễn Văn Quân (kinh doanh tự do). Quân tiếp tục liên hệ với Nguyễn Văn Hòa (cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng) vốn có quan hệ với Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ), để nhờ kết nối với lãnh đạo C05.

Sau khi trao đổi với Hà và Cường, ông Khải chuyển 150.000 USD cho ông Quân. Ông Quân đưa 200 triệu đồng cho ông Hòa để làm quà biếu ông Hưng. Ông Hòa đưa cho ông Hưng 100 triệu đồng.

Cuối tháng 1.2025, nhóm Hòa, Quân, Hưng gặp nhau tại khu đô thị Đồng Sơn, TP.Phúc Yên cũ. Ông Quân đưa cho ông Hưng 140.000 USD đựng trong túi giấy, nói đây là quà biếu nhờ Hưng giúp đỡ.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, ông Hưng chỉ khai đã nhận 100 triệu đồng từ ông Hòa, không nhận 140.000 USD do ông Quân đưa.

Song, kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định ông Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, không đưa cho ai để giúp 2 công ty sữa. Bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Túi quà 140.000 USD hay 2 hộp xì gà?

Khai tại tòa, bị cáo Hòa thừa nhận cầm 200 triệu đồng từ bị cáo Quân, sau đó đưa cho bị cáo Hưng 100 triệu đồng. Số tiền 100 triệu đồng còn lại, bị cáo Hòa mua xì gà và đưa lại cho bị cáo Quân. Riêng số tiền 140.000 USD, bị cáo nói không biết.

Về cuộc gặp tại khu đô thị Đồng Sơn, bị cáo Hòa cho biết, khi đến thì bị cáo Quân cầm theo một chiếc túi. "Lúc đó, bị cáo hỏi túi gì đấy thì Quân bảo "quà cho Hưng". Bị cáo hỏi tiếp "quà gì" thì Quân bảo xì gà", bị cáo khai.

Vẫn theo bị cáo Hòa, sau đó, bị cáo Quân mở túi quà, bên trong có 2 hộp xì gà. Chủ tọa liền phân tích kích thước 2 hộp xì gà gộp lại dày khoảng 10 cm, trong khi túi giấy kích thước 30x25x8 cm, vậy 2 hộp xì gà có thể lấp đầy túi hay không? Bị cáo thừa nhận 2 hộp xì gà đút vào túi thì túi vẫn rộng hơn, không thể kín hết thể tích.

Chủ tọa sau đó dẫn lời khai của bị cáo Quân, lái xe của Quân cùng biên bản thực nghiệm điều tra, đều khẳng định bị cáo Quân đã xếp các cọc tiền USD vào túi giấy và trực tiếp đưa cho bị cáo Hưng.

Về phần mình, bị cáo Hưng tiếp tục chỉ thừa nhận cầm 100 triệu đồng từ bị cáo Hòa, không biết và không nhận 140.000 USD từ bị cáo Quân. Cựu công an nói được nhờ giúp xử lý việc của 2 công ty sữa nhưng không nhận lời. Số tiền 100 triệu đồng là quà tết, không phải tiền nhờ vả chạy án, đến nay đã trả lại.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, bị cáo Hưng từng thừa nhận có cầm 140.000 USD từ bị cáo Quân nhưng sau đó "để trên ô tô nên bị mất". Nhận định về tình tiết này, hội đồng xét xử nói bị cáo là sĩ quan công an dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về tố tụng hình sự, lập luận để trên ô tô rồi làm mất nghe "không hợp lý".