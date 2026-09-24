Cựu chi cục trưởng nhận hối lộ tiền tỉ từ 'ông trùm' sữa giả

TAND TP.Hà Nội đang xét xử 29 bị cáo liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường.

Trong số này, có Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Cả hai bị truy tố về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Phiên tòa xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 - 2025, bị cáo Cường thành lập, điều hành Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và nhiều doanh nghiệp khác. Bị cáo cùng đồng phạm chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm từ việc làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, cho đến thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Nhóm này đã sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỉ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỉ đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định các bị cáo có hành vi lập 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 100 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy các bị cáo Cường và Hà đã gặp gỡ bà Bùi Đinh Thị Dinh, cựu Chi cục trưởng An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), để nhờ "tạo điều kiện" duyệt hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Bà Dinh chỉ đạo cấp dưới làm việc trực tiếp, giúp đỡ doanh nghiệp. Chỉ trong vòng 1 năm, chi cục duyệt 304 hồ sơ sữa của các công ty này và được chi ngoài 5 - 7 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Tổng số tiền nhân viên Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình nhận là 2,48 tỉ đồng, trong đó chia cho bà Dinh gần 2,2 tỉ đồng. Ngoài bà Dinh, người đưa và người nhận tiền đều thừa nhận cáo buộc.

Doanh nghiệp tự nguyện đưa tiền chứ không đòi hỏi?

Hầu tòa với mái tóc bạc, cựu Chi cục trưởng An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình gặp vấn đề về sức khỏe nên được chăm sóc y tế trước phần khai báo và có 3 cán bộ dìu vào phòng xử.

Nữ bị cáo khẳng định không chủ động đòi hỏi hay "ra giá" duyệt hồ sơ. Doanh nghiệp đến gặp bị cáo chỉ là thủ tục hành chính thông thường, việc nộp hồ sơ là quyền của họ và bị cáo chỉ hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Hội đồng xét xử đặt vấn đề nếu chỉ là thủ tục hành chính thì vì sao phải gặp đến chi cục trưởng. Bà Dinh nói "chắc họ cũng muốn giúp đỡ gì đó", đồng thời khai đã giao việc cho cấp dưới, tiền nong thế nào là việc của cấp dưới và doanh nghiệp, "bị cáo không kiểm soát được".

Hội đồng xét xử liền dẫn tình tiết trong hồ sơ, cho thấy doanh nghiệp gặp bà Dinh trước, bà Dinh giao việc cho cấp dưới, cấp dưới nhận tiền rồi đưa phần lớn cho bà Dinh. "Sao còn nói là không kiểm soát được?".

Bà Dinh khi này ngập ngừng một hồi, tiếp tục cho rằng doanh nghiệp tự nguyện đưa tiền. "Tôi có đòi hỏi gì đâu", nữ bị cáo phân bua và đề cập đến lời khai trước đó của chính giám đốc các công ty cũng nói họ "tự nguyện".

Thế nhưng, lời khai này dường như chưa đủ thuyết phục, khi hội đồng xét xử đặt vấn đề "chẳng ai đưa tiền tỉ cho người dưng tiêu".

Hội đồng xét xử cũng dẫn cáo trạng đang quy kết bà Dinh được cấp dưới chuyển khoản hơn 700 triệu đồng, còn lại đưa tiền mặt. Nữ bị cáo khai được cấp dưới báo cáo là doanh nghiệp cảm ơn, bà cũng xác định đó là cảm ơn thuần túy, nên không hỏi thêm.

Riêng về số tiền, nữ cựu chi cục trưởng chỉ thừa nhận số tiền thể hiện trong tài khoản ngân hàng. Với tiền mặt, ban đầu bà Dinh khai "không nhớ nhận bao nhiêu", nhưng sau đó lại khẳng định không nhận đồng tiền mặt nào từ cấp dưới.

Khác với bà Dinh, cựu nhân viên Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình khẳng định "barem" 5 - 7 triệu đồng mỗi hồ sơ do chính bà này chỉ thị. Doanh nghiệp hỏi số tài khoản để chuyển tiền, nhân viên hỏi bà Dinh thì được đề nghị "em nhận hộ chị không sao đâu"…

Sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích về các chứng cứ lời khai và được luật sư tư vấn, bà Dinh thừa nhận cáo buộc cả về hành vi và số tiền.