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    Mưa từ sáng, gần trưa con hẻm ở TP.HCM vẫn ngập: Nhiều hộ nâng nền hết lần này đến lần khác
    VideoĐời sống

    Mưa từ sáng, gần trưa con hẻm ở TP.HCM vẫn ngập: Nhiều hộ nâng nền hết lần này đến lần khác

    Sầm Ánh - Trần Huy
    Đến trưa ngày 30.9.2026, nước ngập tại đoạn cuối hẻm 30, khu phố 40, phường Hiệp Bình, TP.HCM, thông ra hẻm 46 nối đường Tam Bình, vẫn chưa rút hết. Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải tự nâng đường, nâng nền nhà để ứng phó với tình trạng ngập kéo dài.

    Đến 11 giờ trưa ngày 30.9.2026, dù mưa đã ngớt từ nhiều giờ trước, nước tại đoạn cuối hẻm 30 thông ra hẻm 46, nối đường Tam Bình, khu phố 40, phường Hiệp Bình, TP.HCM vẫn chưa rút hết.

    Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm qua, cứ mưa xuống là nước lại dồn về và đọng lại, gây không ít khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của bà con nơi đây.

    Con hẻm ‘đau khổ’ ở TP.HCM: Người dân khổ sở vì mưa từ rạng sáng, đến - Ảnh 1.

    Theo anh Vũ Hoàng Linh, tình trạng ngập đã kéo dài nhiều năm qua

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Con hẻm ‘đau khổ’ ở TP.HCM: Người dân khổ sở vì mưa từ rạng sáng, đến - Ảnh 2.

    Đến 11 giờ trưa ngày 30.9.2026, dù mưa đã ngớt từ nhiều giờ trước, nước tại đoạn cuối hẻm 30 thông ra hẻm 46, nối đường Tam Bình, khu phố 40, phường Hiệp Bình, TP.HCM vẫn chưa rút hết

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Không riêng gia đình anh Vũ Hoàng Linh, nhiều hộ dân sống dọc con hẻm cũng phải tự tìm cách thích nghi với tình trạng ngập kéo dài.

    Như bà La Tiêu Dung, sau 19 năm sống tại đây, bà đã hai lần nâng nền nhà để hạn chế nước tràn vào. Mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng, gia đình còn phải đóng đến hai lớp cửa để ngăn nước và rác theo dòng chảy tràn vào nhà.

    Thế nhưng, những cách này cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi tình trạng ngập tại tuyến hẻm vẫn tái diễn qua từng năm.

    Con hẻm ‘đau khổ’ ở TP.HCM: Người dân khổ sở vì mưa từ rạng sáng, đến - Ảnh 3.

    Mưa gây ngập, khiến rác trôi lềnh bềnh quanh khu vực hẻm

    ẢNH: TRẦN HUY

    Con hẻm ‘đau khổ’ ở TP.HCM: Người dân khổ sở vì mưa từ rạng sáng, đến - Ảnh 4.

    Người dân phải thường xuyên di chuyển qua hẻm ngập

    ẢNH: TRẦN HUY

    Con hẻm ‘đau khổ’ ở TP.HCM: Người dân khổ sở vì mưa từ rạng sáng, đến - Ảnh 5.

    Đoạn đầu hẻm 30 nối ra đường Tam Bình đã được nâng cấp, hệ thống cống thoát nước cũng được hoàn thiện, ngược lại ở đoạn cuối hẻm 30, nơi thông ra hẻm 46, việc cải tạo vẫn chưa được thực hiện đồng bộ

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Tình trạng ngập kéo dài cũng khiến người dân trong hẻm nhiều lần phải tự tìm cách cải thiện. Đoạn đầu hẻm 30 nối ra đường Tam Bình đã được nâng cấp, hệ thống cống thoát nước cũng được hoàn thiện nên việc đi lại và thoát nước thuận lợi hơn.

    Tuy nhiên, ở đoạn cuối hẻm 30, nơi thông ra hẻm 46, việc cải tạo vẫn chưa được thực hiện đồng bộ. Đây cũng là khu vực nước thường dồn về và chậm rút sau mỗi trận mưa.

    Để hạn chế ảnh hưởng, người dân đã nhiều lần tự bỏ kinh phí nâng đường, nâng nền nhà. Thế nhưng, khi hệ thống thoát nước chưa được cải thiện đồng bộ, việc nâng cao mặt đường cũng chỉ giải quyết được một phần tình trạng ngập.

    Sau nhiều năm tự xoay xở với tình trạng ngập, điều người dân mong muốn nhất vẫn là một con hẻm được nâng cấp đồng bộ, để những trận mưa không còn kéo theo nhiều giờ chờ nước rút.

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