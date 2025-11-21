Người dân TP.HCM dựng ba lớp chắn vẫn không chống nổi triều cường

Dù phải dựng đến ba tầng “hàng rào” để ngăn triều cường, người dân trong hẻm 502/59A, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP.HCM vẫn luôn nơm nớp lo nước tràn vào nhà. Với gia đình chị Nguyễn Thị Vi Hòa, nỗi lo ấy đã trở thành thường trực mỗi khi nước triều dâng cao.

Chiều tối ngày 20.11.2025, triều cường dâng cao gây ngập các khu vực trũng thấp và ven sông. Tại con hẻm nơi chị Hòa sinh sống, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng. Chị kể rằng chỉ tháng trước, nước đã dâng đến nửa bánh xe, thậm chí mặt nước còn cao hơn cả nền nhà. Mỗi khi có xe chạy ngang, sóng nước lại tràn ngập vào trong, đảo lộn toàn bộ sinh hoạt. Nhà cửa ẩm ướt, bừa bộn, và việc dọn dẹp sau mỗi đợt ngập trở thành nỗi ám ảnh kéo dài đối với người dân khu vực này.

Ngập khiến cho nhiều thùng xốp trôi nổi khắp con hẻm này ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào 7 giờ sáng ngày 20.11, đỉnh triều cường cao nhất tại Nhà Bè là 1,52 m, xấp xỉ mức báo động 2; còn tại trạm Phú An đã vượt báo động 2 là 0,05 m; đặc biệt, trạm Thủ Dầu Một lên 1,66 m vượt báo động 3 ở mức 0,06 m.

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 - 22.11 (nhằm ngày 1 - 3.10 âm lịch) tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,65 - 1,7 m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,1 m. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 0,15 - 0,2 m.