Khoảng 16 giờ chiều 28.9.2026, khi nước triều bắt đầu dâng, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đồng loạt xuất hiện ngập.

Tại đường Nguyễn Bình giao Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, TP.HCM nước dâng hơn nửa bánh xe máy. Nhiều người phải chạy lên lề, đi men theo mép đường, trong khi xe tải lớn giảm tốc để hạn chế sóng đánh vào hai bên đường.

Ở đường Nguyễn Hữu Thọ, nước lên đúng lúc giờ tan tầm. Lượng ô tô, xe tải và xe máy đổ về đông khiến nhiều người chọn chạy lên vỉa hè để tránh đoạn ngập.

Tại đường Nguyễn Bình giao Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, TP.HCM nước dâng hơn nửa bánh xe máy ẢNH: SẦM ÁNH

Nước triều dâng gây ngập nhiều tuyến đường TP.HCM: xe máy quay đầu, leo lề tránh nước

Ngập trên đường Nguyễn Bình từ lúc 16 giờ chiều ngày 28.9.2026 ẢNH: SẦM ÁNH

Hàng dài xe tải nối đuôi nhau qua đoạn ngập ẢNH: SẦM ÁNH

Không xa đó, đường số 14 giao đường Lê Văn Lương, gần đại lộ Nguyễn Văn Linh, cũng ngập khá sâu. Một số phương tiện quay đầu tìm hướng đi khác thay vì tiếp tục băng qua dòng nước.

Bên cạnh đó, đường D5 giao đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng cũng bắt đầu xuất hiện nước ngập và mực nước tiếp tục dâng theo chiều tối.

Đến khoảng 18 giờ, trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận nước ngập vẫn còn trên mặt đường. Xe máy vẫn có thể lưu thông nhưng nhiều người chủ động giảm tốc khi đi qua khu vực này.

Với những hộ buôn bán ven đường, triều cường không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn tác động trực tiếp đến việc buôn bán mỗi khi nước dâng vào đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiều.

Nhiều người điều khiển xe máy chọn cách chạy lên lề để tránh đi qua đoạn ngập ẢNH: SẦM ÁNH

Ngập trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ ẢNH: SẦM ÁNH

Ngập trên đường Trần Xuân Soạn lúc 18 giờ tối ẢNH: SẦM ÁNH

Tại đường số 14 giao đường Lê Văn Lương, gần đại lộ Nguyễn Văn Linh, cũng ngập khá sâu ẢNH: SẦM ÁNH

Theo người dân, nhiều hộ đã phải tự nâng nền nhà hoặc kê cao đồ đạc để hạn chế nước tràn vào mỗi mùa triều cường.

Tuy vậy, khi nước lên trùng với giờ cao điểm, việc buôn bán và di chuyển vẫn bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo cơ quan khí tượng, mực nước trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch.

Đợt triều này được dự báo còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh từ hôm nay đến 30.9.2026. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt khoảng 1,6 - 1,65 m, xấp xỉ hoặc vượt báo động 3 khoảng 5 cm.

Trong những ngày tới, nếu mưa lớn xuất hiện cùng lúc nước triều dâng, các khu vực thấp và ven sông ở TP.HCM có thể phát sinh ngập cục bộ. Người dân khi qua những tuyến đường này cần chủ động giảm tốc, quan sát mặt đường và chú ý khi mực nước tiếp tục lên.