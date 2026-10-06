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    Thời sự

    Nước lũ dồn về trong đêm, nhiều khu vực ở TP.HCM ngập nặng

    Đỗ Trường - Ni Na
    Đến khoảng 10 giờ ngày 6.10, nhiều khu vực ở phường Tân Khánh (TP.HCM) vẫn đang bị ngập nặng do nước lũ từ thượng nguồn đổ về, trong khi đó công trình cải tạo suối Cái chống ngập vẫn đang trong quá trình thi công.

    Theo người dân, từ khuya 5.10 đến rạng sáng 6.10 nhiều khu vực lân cận mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn Suối Cái như Khu công nghiệp VSIP 2 và các phường Vĩnh Tân, Bình Dương, Tân Hiệp... (TP.HCM) đổ dồn về khu vực cầu Khánh Vân (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh) gây ngập nặng.

    Nước lũ dồn về trong đêm, đường nhiều khu vực ở phường Tân Khánh, TP.HCM ngập nặng - Ảnh 1.

    Khu vực Suối Cái qua phường Tân Khánh bị ngập nặng

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Khu vực quanh Suối Cái ngập nặng

    Đỉnh điểm, khoảng 2 giờ sáng 6.10, nước lũ đổ về rất nhanh khiến khu vực suối Cái (cầu Khánh Vân) đang thi công, cải tạo bị nghẽn khiến nước tràn lên khu vực lân cận và tràn qua đường ĐT.747B.

    Những khu vực ruộng quanh suối Cái nước ngập sâu hơn 1 mét. Khu vực ven suối và những vị trí thấp trũng cũng bị nước tràn vào làm cho nhiều nhà dân bị ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân và giao thông trong khu vực.

    Nước lũ dồn về trong đêm, đường nhiều khu vực ở phường Tân Khánh, TP.HCM ngập nặng - Ảnh 2.

    Một nhà xưởng ở phường Tân Khánh bị ngập

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến khoảng 10 giờ hôm nay 6.10, nước vẫn còn bao phủ một vùng rộng hàng trăm ha và nhiều đoạn đường nhánh quanh khu vực cầu Khánh Vân. Hai bên đường, nhiều cây cối, hàng rào và phần đất ven suối chìm trong nước. Một số vật dụng của người dân được kê cao để tránh bị nước cuốn hoặc hư hỏng.

    Nước lũ dồn về trong đêm, đường nhiều khu vực ở phường Tân Khánh, TP.HCM ngập nặng - Ảnh 3.

    Khu vực cầu Khánh Vân bị ngập nặng, đến trưa 6.10 nước đang rút

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Được biết, khu vực này đang thi công dự án nâng cấp, cải tạo suối Cái. Khi lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, việc tiêu thoát nước gặp khó khăn, khiến nước dâng nhanh và tràn vào khu dân cư.

    Trước tình trạng nước dâng, chính quyền địa phương đã căng dây, đặt cảnh báo, hạn chế người và phương tiện đi vào đoạn đường ngập. Người dân cũng đứng tại khu vực này để theo dõi mực nước và cảnh báo những người có ý định đi qua.

    Nước lũ dồn về trong đêm, đường nhiều khu vực ở phường Tân Khánh, TP.HCM ngập nặng - Ảnh 4.

    Chính quyền địa phương phong tỏa một tuyến đường bị ngập ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cũng điều các phương tiện cứu hộ cùng 32 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ 4 nhà dân và nhiều lán trại của công nhân thi công công trình suối Cái bị ngập trong nước.

    Sáng cùng ngày (6.10), trong chuyến kiểm tra tiến độ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã đi thị sát nhiều điểm ngập tại khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh.

    Nước lũ dồn về trong đêm, đường nhiều khu vực ở phường Tân Khánh, TP.HCM ngập nặng - Ảnh 5.

    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh thị sát khu vực ngập ở phường Tân Khánh

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) đi qua các phường Bình Dương, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp (TP.HCM) có tổng chiều dài khoảng 19 km, tổng vốn đầu tư trên 5.892 tỉ đồng, được khởi công tháng 6.2025.

    Theo dự kiến, công trình suối Cái sẽ hoàn thành vào tháng 12.2026 với mục tiêu tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực rộng hơn 22.500 ha; trong đó bao gồm khu vực thành phố mới Bình Dương, các Khu công nghiệp VSIP 2, Đồng An 2, Sóng Thần 3, Kim Huy, Đại Đăng…

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