Trắng đêm xuyên dòng nước xiết cứu 12 người mắc kẹt tại công trình Suối Cái

Rạng sáng 6.10, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã hoàn tất việc xuyên đêm, kịp thời tìm kiếm và giải cứu 12 người mắc kẹt giữa vùng nước ngập sâu tại công trình Suối Cái (đường 31, phường Tân Khánh, TP.HCM).

Người dân mắc kẹt giữa vùng nước ngập sâu được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa đến nơi an toàn

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Trước đó, khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5.10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) nhận tin báo khẩn cấp về việc có nhiều người dân bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lớn tại công trình Suối Cái.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ chiến sĩ do thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy khẩn trương đến hiện trường.

Có mặt tại hiện trường lúc 23 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn phối hợp Công an phường Tân Khánh nhanh chóng nắm tình hình. Theo xác minh ban đầu, do cơn mưa lớn kéo dài từ chiều 5.10, lượng nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt, chảy xiết khiến nước suối dâng cao đột ngột làm ngập diện tích khoảng 20 ha. Nước lớn bao vây, cô lập 4 hộ dân cùng 1 lán trại của công nhân thuộc công trình nạo vét Suối Cái.

Đêm tối mịt mù, tầm nhìn hạn chế cùng dòng nước chảy xiết trên diện rộng khiến công tác tiếp cận ban đầu gặp vô vàn trở ngại. Đội ngũ cứu nạn phải trang bị phao nổi, áo phao, dây chuyên dụng và xuồng máy, chia làm nhiều mũi trinh sát rà soát từng căn nhà, chòi canh phương tiện để tìm người.

Đến khoảng 1 giờ 25 phút ngày 6.10, mũi cứu nạn đầu tiên đã tiếp cận và đưa thành công 7 nạn nhân vào bờ an toàn.

Do cơn mưa lớn kéo dài từ chiều 5.10, lượng nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt, chảy xiết khiến nước suối dâng cao đột ngột làm ngập diện tích khoảng 20 ha ở phường Tân Khánh ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

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Những người dân được cứu đưa đến nơi an toàn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Qua khai thác thông tin từ các nạn nhân vừa thoát nạn, lực lượng cứu hộ xác định bên trong vẫn còn người mắc kẹt nên tiếp tục vượt dòng nước sâu để rà soát. Đến 2 giờ 10 phút, thêm 2 người được đưa ra ngoài an toàn.

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng chức năng tiếp tục luồn lách qua các điểm ngập sâu và đến 4 giờ sáng cùng ngày đã cứu thêm 3 người còn lại.

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ hiểm trở, sau khi toàn bộ người dân đã được đưa vào bờ an toàn, tổ công tác quay lại kiểm tra hiện trường lần cuối thì chiếc xuồng máy bất ngờ bị dòng nước xiết đánh lật. Các cán bộ, chiến sĩ cứu nạn đã phải dầm mình trong dòng nước lạnh buốt suốt hơn 2 giờ đồng hồ để chờ phương tiện đến ứng cứu.

Đến 5 giờ 30 phút sáng 6.10, công tác tìm kiếm cứu hộ chính thức kết thúc. Toàn bộ 12 người dân và công nhân đã được đưa về nơi an toàn, bảo toàn tính mạng và tài sản trong gang tấc.